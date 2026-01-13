Ticaret Bakanlığı kayıt dışılıkla mücadelede aman vermiyor. Bakanlığa bağlı Reklam Kurulu vasıtasıyla aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar ile haksız ticari uygulamalarla 606 milyon lira para cezası uygulanırken, son bir yılda gümrüklerde 98,5 milyar liralık kaçak mal yakalandı. Ayrıca 2025’te 9,8 milyar lira değerinde gümrük vergisinin eksik beyan edildiği tespit edildi.

Yasa Dışı Ticaretle Mücadele Konferansı’nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sahte ürünler yoluyla tüketici sağlığının riske atıldığını, üretim, istihdam, vergi geliri, döviz kaybı yoluyla ülke ekonomisinin zaafa uğratıldığını anlattı.

Yasa dışı ticaretin, organize suç örgütlerini güçlendirerek kamu düzeni ve güvenliğini tehdit ettiğine dikkati çeken Bolat, “Yasa dışı ticarete geçit vermiyoruz ve vermeyeceğiz. Geçen yıl gümrüklerde yakalama rakamlarımız yüzde 79 artışla 98,5 milyar liraya yükseldi. Ayrıca yapılan kontroller neticesinde, 2025’te 9,8 milyar lira değerinde gümrük vergisinin eksik beyan edildiği ortaya çıkarıldı. Burada da aşağı yukarı 3,8 milyar liralık ek tahakkuk uygulaması yapıldı. Toplamda, sonradan ve ikincil kontroller kapsamında yüzde 100 artışla 2025’te 13,6 milyar lira toplam ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi” ifadelerini kullandı.

Kayıt dışı ticaretin çok hızlı şekil değiştirdiğini söyleyen Bolat, şunları kaydetti: Bugün kayıt dışılık sadece faturasız mal satmak değil, aynı zamanda dijital dünyada tüketiciyi yanıltarak haksız kazanç elde etmek hâline de gelmiştir. Reklam Kurulu vasıtasıyla bu yeni nesil kayıt dışılıkla da amansız bir mücadele sergiliyoruz. Reklam Kurulu, Haziran 2023’ten bu yana tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar ile haksız ticari uygulamalarla mücadelesi kapsamında 606 milyon liranın üzerinde idari para cezası uyguladı ve reklam erişim yasağı getirdi.

Bolat, yasa dışı ticaretle mücadelenin bir parçası olarak mevzuata aykırı stokçuluk, karaborsacılık, fahiş fiyatla mücadele anlamında da etkin çalışma yürüttüklerini belirterek, “Yapılan denetimler vasıtasıyla tam 577 bin 771 işletme ve 41,3 milyon ürün denetlendi. Mevzuatlara aykırı davranan ve tüketici haklarına zarar veren, bu anlamda yasalara aykırı haksız ticari uygulamaları yapan ilgili firmalara 2 milyar 658 milyon liralık ceza kesildi. Rekabet Kurulu da 2025 yılında 227 soruşturmada 13,2 milyar lira idari para cezası uyguladı” diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası