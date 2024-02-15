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    • Bakan Şimşek, bu akşam dünya devleriyle görüşecek! Gündem yabancı yatırımcı

    Düzenleyen: / Kaynak: Dünya Gazetesi
    - Güncelleme:
    Bakan Şimşek, bu akşam dünya devleriyle görüşecek! Gündem yabancı yatırımcı
    Uluslararası Yatırım, Türkiye, Ekonomi, Yatırım, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Dünya Gazetesi

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu akşam Türkiye’de yatırımları bulunan 30 global şirketin CEO'larıyla görüşecek. Edinilen bilgiye göre, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) üyesi 30 şirketin yöneticileri ile gerçekleşmesi beklenen toplantı, İstanbul'da yuvarlak bir masada yapılacak. Toplantıda yabancı yatırımcı için Türkiye'yi cazip hale getirmek için atılacak adımlarla ilgili fikir alışverişi yapılacak.

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu akşam Türkiye’de yatırımları bulunan Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) üyesi 30 global şirketin üst yönetimi ile görüşeceği öne sürüldü. İddiaya göre toplantı, İstanbul'da yuvarlak bir masada gerçekleştirilecek.

    Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, toplantıda Bakan Şimşek’in ekonomide yatırımın cazibesini artırmak üzere atılan son adımlara dair paylaşımda bulunacak. Global şirket CEO’ları ise iş ekonomik ortamın iyileştirilmesine dair talep ve beklentilerini aktaracak.

    Toplantıda global şirket CEO’larının bekledikleri düzenlemelere dair de Bakan Şimşek’e bilgi aktarımı yapacakları belirtildi. Bilindiği gibi hükümet Türkiye’de yabancı yatırımı artırmak için bir süredir temaslarda bulunuyor. Yapılan tüm çalışmalara rağmen Merkez Bankası verilerine göre Türkiye’ye uluslararası doğrudan sermaye yatırımında geçen yıl yüzde 20 düşüş yaşandı.

    Bakan Şimşek, bu akşam dünya devleriyle görüşecek! Gündem yabancı yatırımcı

    EN BÜYÜK RİSK DÖVİZ KURU

    Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), dün yaptığı basın toplantısında, 2023’te yabancı yatırımdaki düşüşün arkasında yatan faktörlerin makroekonomik istikrar ve öngörülebilirlik olduğunu vurgulamıştı. Yabancı yatırımcılar Türkiye’ye dair en önemli risk faktörü olarak döviz kurunu ve enflasyonu görüyor.

    Türkiye global yatırım pastasından yüzde 1 pay alıyor ve hedef bu payı yüzde 1.5’e çıkarmak. YASED Başkanı Engin Aksoy, dün yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

    “İş ve yatırım ortamında iyileşmeler yaşanırsa, sadece önümüzdeki 6 ay içinde 18,6 milyar dolar değerinde ilave bir yatırım potansiyeli olduğunu tespit ettik. Türkiye, pazar büyüklüğü, iş ekosistemi ve özellikle maliyet alanındaki güçlü yönlerini kullanmaya devam ederken düzenleyici çerçeve ve risk göstergelerindeki parametrelerde ilerleme kaydederse bu alandaki rekabet gücünü artırabilir.

    Geçen yıl yaptığımız ankette 7.1 milyar dolarlık bir potansiyel ortaya konulmuştu. Burada bir potansiyel artışı söz konusu. Hangi alanlarda iş ve yatırım ortamında gelişme olmasının bu sonucu beraberinde getireceğini sorduğumuzda, üyelerimizin yüzde 85’i makroekonomik performansa da dayanan risk göstergelerine işaret etti. Yüzde 78’i ise düzenleyici çerçeveyi belirtti.”

    Bakan Şimşek, bu akşam dünya devleriyle görüşecek! Gündem yabancı yatırımcı

    ŞİRKETLERİN BEKLEDİĞİ 4 DÜZENLEME

    • Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasını düzenleyen KVKK 9. Madde değişikliği,
    • İklim Kanunu ve dolayısıyla Emisyon Ticaret Sistemi’nin uygulamaya alınması konularında AB ile uyumlu düzenlemelerin gerçekleşmesi.
    • Fiber altyapı, 5G, siber güvenlik mevzuat altyapısının oluşturulması.
    • İş hayatında esnek çalışma-yarı zamanlı çalışmaya yönelik, kalıcı, rekabetçi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Dünya Gazetesi
    Haberler > Ekonomi > Bakan Şimşek, bu akşam dünya devleriyle görüşecek! Gündem yabancı yatırımcı
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