Bakan Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor

TÜİK, ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 2,04 artarken, yıllık bazda ise yüzde 32,95 oldu. Enflasyon rakamlarının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten bir değerlendirme geldi.

"ENFLASYON 42,5 PUAN GERİLEDİ"

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bakan Şimşek, "Dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor." dedi.

Şimşek sözlerine şöyle devam etti:

"Ağustosta yıllık enflasyon geçen yılın Mayıs ayına göre 42,5 puan gerileyerek yüzde 33’ün altına indi.

Zirai don ve kuraklığın da etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde fiyat artışı gerçekleşen gıda grubunun aylık enflasyona etkisi 0,7 puan oldu.

Yıllık temel mal ve hizmet enflasyonundaki düşüş ağustosta da devam etti. Temel mal enflasyonu yüzde 19,8 gerçekleşirken hizmet enflasyonu 2022 yılı Nisan ayından sonraki en düşük seviyesi olan yüzde 45,8’e geriledi.

Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için ön koşul olan fiyat istikrarını kalıcı şekilde sağlamak için mali disiplini ve yapısal adımlarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz."