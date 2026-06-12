Mevsimlik işçilerin çalışma ve hayat olanaklarının iyileştirilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 81 ilin valiliklerine yazı göndererek talimat verdi. Bakan Vedat Işıkhan, yazıda talep edilenleri açıkladı. İşte detaylar...

Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla, 81 ilde valiliklere yazı gönderildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan “Mevsimlik tarım işçilerinin ücret, ulaşım, barınma, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimlerinin iyileştirilmesini istedik" dedi.

VALİLİKLERE YAZI GÖNDERİLDİ

Gazetecilerin "mevsimlik tarım işçilerine" yönelik sorularına cevap veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, önemli bir gelişmeyi duyurdu. Bakan Işıkhan, tarım işçilerinin çalışma olanaklarının iyileştirilmesi amacıyla valiliklere yazı gönderdiklerini söyledi.

Bakan Vedat Işıkhan’dan 81 il valisine talimat! Mevsimlik işçilerin çalışma koşulları iyileştirilsin

NELER TALEP EDİLDİ?

Işıkhan, şunları söyledi:

Çocuk işçiliğiyle mücadele çalışmalarının güçlendirilmesi ve çocukların eğitime yönlendirilmesi, tarım iş aracılarının kayıt altına alınması ve denetlenmesi, Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi (METİP) uygulamalarının etkin şekilde yürütülmesi, e-METİP sistemine doğru ve güncel veri girişlerinin sağlanması, geçici koruma sağlanan yabancılar ile uluslararası koruma kapsamındaki kişilerin kayıtlı istihdamına yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, mevsimlik tarım işçileri için iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı gerekli koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması hususlarında gerekli hassasiyetin gösterilmesi talep edildi.

Bakan Vedat Işıkhan’dan 81 il valisine talimat! Mevsimlik işçilerin çalışma koşulları iyileştirilsin

Konu Talep Edilen Hususlar Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Çalışmaların güçlendirilmesi, çocukların eğitime yönlendirilmesi. Tarım İş Aracılığı Kayıt altına alınması ve denetlenmesi. Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi (METİP) Uygulamalarının etkin şekilde yürütülmesi, e-METİP sistemine doğru ve güncel veri girişlerinin sağlanması. Geçici Koruma ve Uluslararası Koruma Kapsamındaki Yabancılar Kayıtlı istihdamına yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi. Mevsimlik Tarım İşçileri (Genel) İş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı gerekli koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi.

Bakan Işıkhan, tarım sektöründe çalışan mevsimlik işçilerin çalışma ve hayat koşullarının iyileştirilmesine, çocuk işçiliğiyle mücadeleye ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının güçlendirilmesine önem verdiklerini vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

“YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

Mevsimlik tarım işçileri ve aileleri için METİP alanlarının etkin şekilde işletilmesi ve imkanların geliştirilmesinin de son derece önemli olduğunu dile getiren Bakan Işıkhan, "Bunun için de gerekli denetimlerin yapılması ve hizmetlerin geliştirilmesini yakından takip ediyoruz. Tüm tarım işçilerimize hayırlı, bereketli hasat dönemleri diliyor, bütün imkanlarımız ile kendilerinin yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum." dedi.

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