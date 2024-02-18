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    • Haberler > Ekonomi > Bakan’dan atama müjdesi! Kamuya 2 bin 392 memur alınacak

    Bakan’dan atama müjdesi! Kamuya 2 bin 392 memur alınacak

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Bakan’dan atama müjdesi! Kamuya 2 bin 392 memur alınacak
    Memur, Lgs, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2 bin 392 engelli vatandaşın daha kamu kurumlarına yerleştirileceğini duyurdu. İstanbul Vali Davut Gül ise LGS’de 500 tam puan alan 388 öğrenciye aylık üçer bin lira burs verileceğini müjdeledi.

    MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - LGS’de 500 tam puan alan öğrenciler için İstanbul’da “Türkiye Yüzyılı Çocukları” programı düzenlendi. Etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Vali Davut Gül ve İl Millî Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür katıldı.

    Ülkenin ‘en parlak gençleri’ ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başlayan Bakan Göktaş “Erken yaşlarda hayaller kuran, hedefler belirleyen ve buna ulaşmak için çaba sarf eden bütün gençlerimizi takdir ediyorum” dedi.

    Bakan’dan atama müjdesi! Kamuya 2 bin 392 memur alınacak

    Gençlerden yorulsalar ve umutları kırılsa dahi yılmamalarını isteyen Göktaş “Kimi zaman da ‘gereksiz zorluklarla mücadele etmek zorunda kaldım’ diye düşünebilirsiniz. Ama her zorluk kendi hediyesiyle geliyor, karmaşık yolların içinde muhakkak bir çözüm yolu da oluyor” ifadesini kullandı. ‘Bir müjde vermek isterim’ diyerek konuşmasını sonlandıran Göktaş şunları söyledi:

    "Pazartesi günü, 2 bin 392 engelli vatandaşımızı daha kamu kurumlarımıza yerleştiriyoruz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı, son 21 yılda 12 kat artırarak 68 bin 396’ya çıkarmış olacağız."

    ŞAMPİYONLARA 3 BİN TL BURS

    İstanbul Valisi Davut Gül, LGS’de 500 tam puan alan 388 öğrenciye aylık üçer bin lira burs verileceğini duyurdu. Vali Gül “Biz ne yapacağız? Ocak ayından başlayarak, her ay düzenli olarak sizlere karınca kararınca bir burs vereceğiz. Şimdilik tespit ettiğimiz miktar aylık, düzenli olarak üçer bin lira... Hepinize vereceğiz. Helali hoş olsun. Bu şu demek, şubat ayında iki aylık vereceğimiz için 6 bin lira size borçluyuz. Ayın sonuna doğru 6 bin liranızı yatıracağız” dedi. Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın programdaki öğrencilere selam söylediğini ve uygun zamanda Cumhurbaşkanı ile öğrencileri bir araya getirmek istediklerini sözlerine ekledi.

    NEREYE GİDERSENİZ GİDİN, BİR AYAĞINIZ TÜRKİYE’DE OLSUN

    Şampiyonlarla her ay bir araya geleceklerini ve çeşitli aktiviteler yapacaklarını anlatan Davut Gül “Sizden özel hiçbir beklentimiz yok. Dünyanın neresine giderseniz gidin, hangi okullarda okursanız okuyun, bir ayağınız hep Türkiye’de olsun. Gönlünüzün, kalbinizin bir tarafı hep bu topraklarda olsun. Bunu istiyoruz” diye konuştu.

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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