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Haberler > Ekonomi > Bankalar 'rica' ile başladı 'faiz' ile devam etti: Otomatik ödeme faizleri uçtu

Bankalar 'rica' ile başladı 'faiz' ile devam etti: Otomatik ödeme faizleri uçtu

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Bankalar &#039;rica&#039; ile başladı &#039;faiz&#039; ile devam etti: Otomatik ödeme faizleri uçtu

Ekonomi Haberleri

Bankalar 'rica' ile aldıkları otomatik ödemelerden faiz almaya başladı. 'Otomatik fatura ödeme faizi'nde oranlar ise kredi kartı faizinden yüksek yansımaya başladı. Kimi bankalar ise faturalar normal mevduat hesaplarından ödense dahi artık komisyon talep ediyor. Uzmanlara göre ise her iki uygulama da yasal değil. 

Otomatik fatura talimatı verenler karşılaştıkları faizlere inanamaya başladı. Bankalar tüketicilere otomatik fatura talimatı vermeleri için çok sayıda avantaj sunuyor. Genelde talimat veren müşterilere alışverişte kullanabilecekleri puanlar tanımlanıyor. Bankalar bu ödemelerden şimdiye kadar ya faiz almıyor ya da 2 ila 2,5 lira arasında çok düşük faiz talep ediyordu.

Ancak bu ay ekstrelerine bakan vatandaşlar yüksek tutarlarda "otomatik fatura ödeme faizi" ile karşılaştı. Bu konuda çok sayıda vatandaş tüketici derneklerine şikayette bulunuyor.

NTV'de yer alan habere göre, Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, yaptığı açıklamada, "Yıllarca bankalar mevduatları çekebilmek için tüketicilerden otomatik ödeme talimatları almaya çalıştılar. Fakat son zamanlarda tüketicilerin kredi kartıyla yaptıkları otomatik ödemelerden faiz ücreti almaya başladılar." dedi.

'RİCA' EDERKEN 'FAİZE' DÖNDÜLER

TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez ise"Bankalar binbir rica ile aldıkları otomatik ödemelerden artık bugün faiz alıyor. Bunun nakit ödeme olduğunu söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

KREDİ KARTI FAİZİNDEN YÜKSEK

Otomatik fatura ödeme faiz oranı ise kredi kartı faizinden yüksek. Şu an kredi kartı faizleri yüzde 3,74 oranında. Çünkü Merkez Bankası kredi kartı faizlerini yüzde 35 politika faizine sabitledi. Otomatik fatura talimatı faiz oranı yüzde 5 seviyesinde.

Bankaların kredi kartı bilgilendirme metinlerinde otomatik fatura talimatı faizi istenilebileceğine dönük açıklamalar var. Yani kredi kartı alınırken yapılan sözleşmede tüketiciye bilgilendirme yapılıyor.

YASAYA AYKIRI

Uzmanlar yine de bunun yasalara aykırı olduğu görüşünde. İbrahim Güllü, "Bu yasal bir uygulama değil, çünkü kredi kartıyla yapılan bu ödemeler alışveriş kapsamında. Yani nakit çekim değil." değerlendirmesini yaptı. Güllü'ye göre, bu uygulama Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun 17. maddesine aykırılık teşkil ediyor.

Tüketici dernekleri ödenen ücretlerin geri alınması için tüketici hakem heyetine başvurulmasını öneriyor.

Başvuruların e-devlet üzerinden de yapılabileceğini belirtiyorlar.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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