Tüketici enflasyonu mayısta yüzde 1,71 olarak gerçekleşti, yıllık enflasyon yüzde 32,61 oldu. SSK ve Bağkur emeklileri şimdiden yüzde 16,1 zammı garantiledi. Önümüzdeki ay bedelli askerliğin de 50 bin liraya yakın zamla 460 bin lirayı geçmesi bekleniyor.

Enflasyon mayıs ayında yavaşlasa da yükselişini sürdürdü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mayıs ayında aylık yüzde 1,71, yıllık enflasyon ise yüzde 32,61 olarak hesaplandı. Nisan ayında aylık enflasyon yüzde 4’ün üzerinde gerçekleşirken, yıllık enflasyon da yüzde 32,37 olmuştu.

Aylık en yüksek fiyat artışı yüzde 11,29 ile giyim ve ayakkabı grubunda görülürken, en yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubuna bakıldığında gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,48 azalış, ulaştırmada yüzde 2,03 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2,28 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 34,86 artış, ulaştırmada yüzde 34,29 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 45,59 artış yaşandı.

Ana harcama gruplarının enflasyona katkısı ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,60, ulaştırmada 5,63 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,07 yüzde puan oldu.

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KİRA ZAM TAVANI YÜZDE 32,24

Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, haziran ayında işyeri ve konut kiralarına uygulanacak artış oranı da netleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı yüzde 32,24 olarak belirlendi. Buna göre haziran ayında kira sözleşmesi yenilenecek konut ve işyeri sahipleri kiralarına en fazla bu oranda zam uygulayabilecek. Geçen ay kira artış oranı yüzde 32,82 seviyesindeydi.

EMEKLİYE ZAM FARKI BELLİ OLDU

Mayıs ayı verilerine göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında beş aylık enflasyon farkı yüzde 16,61 oldu. Memur maaşlarında ve emekli memur aylıklarında ise yüzde 12,41 oranında maaş farkı ortaya çıktı.

GÖZLER BEDELLİ ASKERLİKTE

Öte yandan bedelli askerlik için zam farkları ise 1 Temmuz'da belli olacak. Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik başvurusu yapacaklara uyarıda bulunarak, bedel ve ek bedel tutarının 1 Temmuz tarihinden itibaren memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini açıkladı.

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