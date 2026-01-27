BES’te devlet katkısının %20’ye düşürülmesinin ardından 2026’nın ikinci haftasında 6 bin 27 yatırımcı cayma hakkını kullandı. Ancak bu rakam üçüncü haftada 2 bin 520 adede kadar geriledi ve son haftaların ortalamasının altında gerçekleşti. İkinci haftada 29 bin 392 adet olan sistemden çıkış sayısı ise üçüncü haftada 13 bin 797 adede düştü.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) bu yılın başından itibaren devlet katkısı oranı yüzde 30’dan yüzde 20’ye düşürülmüştü. Konuyla ilgili düzenleme ise 7 Ocak tarihinde açıklandı. Bu düzenlemenin ardından dikkatler BES yatırımcılarına çevrilirken, ilk veriler de belli olmaya başladı.

CAYMA HAKKI KULLANIMI

Açıklanan rakamlara göre;

-2026’nın ilk haftasında 3 bin 293 adet olan “cayma hakkı” kullanımı, düzenlemenin duyurulduğu ikinci haftada 6 bin 27 adede yükseldi. Üçüncü haftada ise bu sayı, 2 bin 520 adede kadar geriledi.

SİSTEME GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR

-Sistemden çıkış yapan sözleşme sayısı ise ilk 3 haftada sırasıyla 16 bin 627 adet, 29 bin 392 adet ve 13 bin 797 adet olarak gerçekleşti. Düzenlemenin ilk duyurulduğu ikinci haftada, emeklilik ve vefat gibi sebepler de dahil edildiğinde toplam çıkış sayısı 39 bin 588 adet oldu.

-Sisteme yeni giren sözleşme sayısı ilk haftada 44 bin 886 adet olarak gerçekleşirken; ikinci haftada 40 bin 369 adet ve üçüncü haftada 27 bin 972 adet oldu.

ÜÇÜNCÜ HAFTAYA DİKKAT

Uzmanlar, 2026'nın ikinci haftasındaki giriş-çıkış farkının 781 sözleşme ile en düşük seviyede gerçekleştiğine dikkat çekerek, “Bu haftada cayma hakkı da 6 bini aşarak son haftaların en yüksek düzeyinde gerçekleşti. Son haftalarda cayma hakkı kullanımı 3 bin 500-5 bin aralığında seyrediyordu. Bu sebeple üçüncü haftada cayma hakkının 2 bin 500’lü seviyelere gerilemesi de dikkat çekici” diye konuşuyor.

2 TRİLYON TL BARAJI

BES havuzunun toplam fon büyüklüğünün 2026 yılında 2 trilyon TL’nin üzerine çıktığını da hatırlatan uzmanlar, “Son dönemde altın ve borsada yaşanan yükselişlerin etkisiyle birlikte, havuzdaki fon büyüklüğü 2 trilyon TL üzerindeki konumunu koruyabilir. Çünkü BES’in yarısından fazlasını kıymetli metaller ve hisse senedi fonları oluşturuyor” yorumunda bulunuyor.

