Türkiye, 2025 yılında 94 ülkeye gerçekleştirdiği Antep fıstığı ihracatından 178 milyon doları aşkın gelir elde etti. Zorlu iklim koşullarına rağmen ulaşılan bu rakam sektörde umutları artırırken, yağışlarla birlikte 2026 için beklentiler yükseldi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'den 2023 yılında 150 milyon 906 bin dolar, 2024 yılında ise 229 milyon 777 bin dolar tutarında Antep fıstığı ihracatı yapıldı.

EN ÇOK İTALYA ALDI

Türkiye'nin en fazla fıstık ihracatı yaptığı ülkelerin başında İtalya yer aldı. Geçen yıl Türkiye'den İtalya'ya 55 milyon 697 bin dolar değerinde fıstık satıldı. İtalya'yı 27 milyon 995 bin dolarla Almanya ve 11 milyon 65 bin dolarla Kazakistan takip etti.

YAĞIŞLAR UMUT VERDİ

Türkiye Fıstık Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Faruk Akbaş, fıstığın yalnızca bir tarım ürünü olmadığını, aynı zamanda binlerce ailenin geçim kaynağı ve Türkiye'nin ihracat potansiyelinde önemli bir kalem olduğunu söyledi.

178 MİLYON DOLARLIK İHRACAT YAPILDI

Geçen yılın fıstıkta 'yok yılı' olduğunu, bölgede kuraklık ve zirai donun üretimi olumsuz etkilediğini hatırlatan Akbaş, "Tüm bu dezavantajlara rağmen 2025 yılında 178 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşmış olmamız, sektörümüz adına son derece önemli ve sevindirici bir gelişmedir." dedi.

Son haftalarda bölgede etkili olan kar ve yağmurun fıstık üretimini olumlu yönde etkilediğini belirten Akbaş, "Bu yıl fıstıkta 'var yılı'na girmiş bulunuyoruz. Yağışlar üreticimizi sevindirdi. Mevsim şartlarının istenilen seviyede seyretmesiyle artacak üretimin, 2026 yılındaki ihracatımıza büyük katkı sağlayacağını ve rakamları yukarı taşıyacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Akbaş, ihracatı artırmak ve yeni pazarlar oluşturmak için çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

