Türkiye'den Suriye'ye günde 1,6 milyon metreküp doğal gaz! Yeni iş birlikleri can suyu olacak

HABER MERKEZİ - 8 Aralık 2024'te Esad rejiminin tarihi bir operasyonlar devrilmesinin ardından, Suriye'de toparlanma süreci hakim oluyor.

TÜRKİYE'DEN SURİYE'YE DEV DOĞAL GAZ TEDARİĞİ

Suriye Enerji Bakanlığı’na bağlı Genel Petrol Müdürlüğü, Türk şirketi Nakkaş Holding ile Suriye’ye günlük 1,6 milyon metreküp doğal gaz tedarikine ilişkin anlaşma imzaladı.

SURİYE'NİN ALTYAPI GELECEĞİNDE KRİTİK ROL

Suriye Devlet Haber Ajansı'ndan edinilen bilgilere göre, anlaşma, Şam’da Suriye adına Enerji Bakan Yardımcısı Ghiath Diab, Türk şirketi Nakkaş Holding adına ise Strateji ve Planlama Müdürü Mehmet Batuhan Alkan tarafından imzalandı.

Taraflar, enerji sektöründe iş birliğini güçlendirerek altyapıyı desteklemeyi ve tedarik verimliliğini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

İŞ BİRLİKLERİ GENİŞLEYECEK

Söz konusu anlaşma, Suriye hükümetinin enerji kaynaklarını çeşitlendirme ve elektrik arzını iyileştirme çabaları kapsamında Türkiye’nin BOTAŞ ile yaptığı iş birliklerini tamamlayan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Daha önce 12 Temmuz’da Suriye ve Azerbaycan, Türkiye üzerinden Suriye’ye doğal gaz tedarikini de kapsayan enerji alanında iş birliğine dair bir mutabakat zaptı imzalamıştı.

TÜRKİYE'DEN SURİYE'YE DOĞAL GAZ AKIŞI

Türkiye, Suriye'nin enerji altyapısını yeniden yapılandırma sürecinde üstlendiği aktif rol kapsamında 2 Ağustos'ta ülkeye doğal gaz ihracatına başlayarak ülkenin günde 3-4 saat süren elektrik arzını 10 saate çıktı.

Suriye ile enerji alanında da ilişkilerini ilerleten Türkiye, Aralık 2024'te Baas rejiminin yıkılmasının ardından Suriye'deki hayatın yeniden normalleştirilmesi amacıyla çalışmalara başladı.

Bu kapsamda zarar gören doğal gaz boru hatlarının onarılmasıyla 21 Mayıs'ta Kilis'ten Halep'e uzanan bağlantı tamamlandı. Günlük 6 milyon metreküp gaz taşıma kapasitesine sahip hattan ihracat 2 Ağustos'ta başladı. Bu hattan taşınan gaz, yılda 2 milyar metreküpe ulaşacak.

30 TEMMUZ'DA SURİYE'YE DOĞAL GAZ İÇİN 3'LÜ ANLAŞMA OLACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 30 Temmuz'da Suriye'ye doğal gaz ihracatında Türkiye'nin Azerbaycan ve Katar'la işbirliği yapacağını duyurmuştu.

Bu kapsamda, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen doğal gaz, Kilis üzerinden Suriye'ye iletilecek.

BİRECİK-HALEP ELEKTRİK HATTI TEKRAR DEVREYE ALINACAK

Bakan Bayraktar, öte yandan Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine elektrik ihracatını mevcut hatlar üzerinden 280 megavata çıkarmayı planladığını ve geçmişte kullanılan yaklaşık 500 megavat kapasiteli Birecik-Halep elektrik hattının da tekrar devreye alınması için çalışmaların sürdüğünü ifade etmişti.

Bayraktar, hattın devreye alınmasıyla toplam yaklaşık 900 megavat elektriğin Suriye'ye ulaşarak yaklaşık 1,6 milyon hanenin ihtiyacının karşılanabileceği bilgisini paylaşmıştı.

ESAD DÜŞTÜ, SURİYE TOPARLANIYOR

Suriye’de 2011'de başlayan iç savaş, ülkenin enerji altyapısında ciddi hasara yol açtı. Özellikle elektrik üretim tesisleri, iletim hatları ve doğal gaz altyapısı büyük ölçüde tahrip olurken, ülkede günlük elektrik arzı birçok bölgede 3-4 saatle sınırlı kaldı.

Aralık 2024'te Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkede geçiş süreci başlatılırken, enerji altyapısının yeniden inşası da öncelikli alanlar arasında yer aldı. Bu süreçte Türkiye, teknik kapasitesi ve coğrafi yakınlığı sayesinde yeniden yapılandırma çalışmalarına aktif katkı sağlamaya başladı.

Türkiye, daha önce de Suriye'nin kuzeyine sınırlı düzeyde enerji ihracatı gerçekleştirmiş, zaman zaman elektrik iletim hatları üzerinden bölgesel destek sağlamıştı.