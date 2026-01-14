Birevim, 2025’te tasarruf sahibi sayısında yüzde 309, proje sayısında yüzde 342 ve finansman tutarında yüzde 524 büyüme kaydetti. Şirket, yüksek faiz ortamında tasarruf finansmanını sürdürülebilir bir alternatif olarak sunuyor.

ÖNDER ÇELİK- Tasarruf finansman markası Birevim’in Genel Müdürü Özgür Öztürk, 2025’in şirket için yeniden yapılanma ve güçlenme yılı olduğunu söyledi.

Birevim Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Şahin, Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Müdürü Anıl Paksoy ile markanın yeni iletişim yüzü Ahmet Kural’ın katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Öztürk “Önceki yıla kıyasla, tasarruf sahibi sayısında yüzde 309, proje sayısında yüzde 342 ve sağlanan finansman tutarında yüzde 524 büyüme sağladık” dedi.

Birevim tasarruf sahibi sayısında yüzde 309 büyüdü

Yüksek faiz ortamında insanların daha öngörülebilir, daha sürdürülebilir çözümler aradığını anlatan Öztürk “Tasarruf finansman sistemi de bu ihtiyaca güçlü bir alternatif sunuyor. 2025 yıl sonu itibarıyla sektör işlem hacmi 1,5 trilyon liraya ulaştı, tasarruf sahibi sayısı ise 1 milyonu aştı. Söz konusu rakamlar, bu modele duyulan ilginin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

MARKA YÜZÜ AHMET KURAL

Birevim için yeni bir dönem başladığını anlatan Öztürk, şöyle konuştu:

"Bu yeni dönemde, daha yalın bir dil, daha cesaretlendirici bir duruş ve insanı merkeze alan çok daha net bir iletişim anlayışıyla yol alıyoruz. Bu anlayışın en güçlü yansımalarından biri de 2026 itibarıyla reklam yüzümüz olarak Ahmet Kural ile başlattığımız ve 2 yıl sürecek olan kampanya oldu. Ahmet Kural, samimiyeti ve doğallığıyla Birevim’in anlatmak istediği hikâyeyle çok güçlü bir bağ kuruyor."



Haberle İlgili Daha Fazlası