BİST100 tehlikeden uzaklaştı! Yabancı bu hisseleri aldı, borsa yukarı döndü
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Borsada son dakika! BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 10.556’dan kapanış gerçekleştirdi. Böylece borsa, kritik öneme sahip 10.400 desteğinden uzaklaştı. Haftanın ilk işlem gününde yabancı yatırımcıların yaklaşık 5 milyar liralık alım yapması, borsanın yönünü tekrar yukarı çevirmesine etkili oldu. Dünkü işlemlerde ilk sırada yer alan yabancı kurum; THYAO, KCHOL, AKBNK, EGERL ve BIMAS hisselerinde alım yaptı.
TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 1,50 yükselişle başladı. 10.556 seviyesinden pazartesi işlemlerini tamamlayan endeks; hem 5 günlük hem de 22 günlük ortalama seviyesini aştı. Ayrıca borsa; dolar ve TL bazlı kritik öneme sahip 10.300-10.400 destek bölgesini de şimdilik koruyarak, pozitif bir görünüm sergiledi.
Analistler; 10.400’ün ana destek olarak izlenmeye devam edileceğini, yukarı yönlü hareketlilik halinde ilk etapta 10.700 seviyesinin test edilebileceğini belirtiyor.
YABANCILARDAN YÜKLÜ ALIM
Dünkü işlemlerde ilk 5 sırada yer alan doğrudan yabancı 2 aracı kurum ve yabancı yatırımcılara aracılık eden 3 yerli kurum; toplamda 4,95 milyar liralık alım gerçekleştirdi. İlk 2 kurum bazında yabancıların en fazla aldığı hisseler; THYAO, KCHOL, AKBNK, EGERL, BIMAS, SAHOL, ISCTR ve SISE olarak öne çıktı.
EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
Borsada dün Vakıfbank, TSKB, Türkiye Sigorta, Ülker ve Coca Cola hisseleri %6,78-%5,06 primle en çok yükselen hisseler arasında yer alırken; Doğuş Otomotiv, Konya Çimento, Akçansa, Ahlatçı Gaz Dağıtım ve Enerya hisseleri de, %5,28-%4,12 arasında değer kaybıyla birlikte en çok düşen hisseler oldu.
En fazla para girişi yaşanan hisseler; Ereğli Demir Çelik, Turkcell, Türk Hava Yolları, Sabancı Holding ve Pegasus oldu. Para çıkışında ise TÜPRAŞ, Garanti Bankası, Koç Holding, Astor Enerji ve Yapı Kredi Bankası ilk sıralarda yer aldı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi