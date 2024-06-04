Dolarda reel kayıp hızlanıyor! İşte 3 aylık düşüş…

Dolarda son dakika! 4 Haziran dolar fiyatı 32,19 TL’den güne başladı. Mayıs TÜFE verisinin yüzde 3,40 olarak açıklanmasının ardından, son üç aylık enflasyon yüzde 10’u buldu. Aynı dönemde dolarda artış, yüzde 3 ile sınırlı kaldı. Böylece dolarda, TÜFE’ye göre yüzde 7’lik bir reel değer kaybı gerçekleşti. Kurlardaki stabil görünüm tüketim malları ithalatını da artırıyor. Son 3 ayda 14,45 milyar dolarlık tüketim malı ithalatı gerçekleşti.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Türkiye’de mayıs enflasyonunun açıklanmasının ardından, döviz kurlarındaki reel değer kaybının daha da arttığı görüldü. TÜİK verilerine göre mayısta TÜFE, aylık bazda yüzde 3,40 olarak gerçekleşti. Döviz kurlarındaki yükselişin durduğu son üç aylık dönem dikkatle alındığında; mart, nisan ve mayıs dönemi TÜFE, yüzde 10,05 olarak hesaplandı.

DOLARDA BEKLEYEN KAYBEDİYOR

Öte yandan 1 Mart tarihinde 31,30 TL’den kapanış gerçekleştiren dolar, mayıs ayını 32,23 TL’den tamamladı. Böylece üç aylık değer artışı nominal olarak yüzde 2,97’yi buldu. Bu artış, söz konusu üç aylık dönemde TÜFE’deki artışın yaklaşık yüzde 7 gerisinde gerçekleşti. Böylece dolarda bekleyenler, TÜFE’ye göre kaybetmeye devam etti.

4 HAZİRAN DOLAR FİYATI KAÇ TL?

4 Haziran dolar fiyatı bankalar arası piyasada 32,19 TL’de yeni güne başladı. Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında ise işlemler 31,91-32,02 TL alım ve satım aralığında gerçekleşiyor. Euro ise döviz bürolarında 34,97 TL’den satılıyor.

Son birkaç gündür döviz bürolarında dolar/TL alış fiyatının 32,00 TL’nin altında gerçekleştiği görülüyor. Bu arada EURO/USD paritesi 1,09’un üzerini test ederek mart ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Böylece iç piyasalarda Euro’da, parite kaynaklı sınırlı değer artışı gözlemleniyor.

TÜKETİM MALI İTHALATINA DİKKAT!

Dün açıklanan verilere göre mayısta ithalat, yüzde 10,3 düşüşle 30 milyar 593 milyon dolara geriledi. Ancak “tüketim malları” ithalatı yüzde 20 artışla 5 milyar doları buldu. Son 3 aylık döneme bakıldığında mart, nisan ve mayıs aylarında toplam tüketim malı ithalatı 14,45 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kurlardaki stabil görünüm, bu kalemde ithalat artışını da beraberinde getiriyor.