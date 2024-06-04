Fed, eylülde faiz indirir mi? Altında umutlar yeşeriyor, işte son fiyatlar…

Altında son dakika! 4 Haziran gram altın fiyatı 2430 TL ve ons altın 2348 dolardan yeni güne başlıyor. Fiyatlarda geçen hafta kapanışa göre %1 artış dikkat çekiyor. Bu hafta Avrupa Merkez Bankasından ilk faiz indirimi bekleniyor. ABD’de son açıklanan verilerin ekonomide soğumaya işaret etmesi üzerine, FED’den de eylülde faiz indirimi beklentisi %60 oldu. Gram altında 2400 TL ve ons altında 2320 dolar desteğinin son 1 aydır korunması dikkat çekiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL/Ömer Faruk Bingöl- Altın fiyatları yeni haftaya pozitif başlarken; ABD ekonomisinden gelen son sinyallerin “soğumaya” işaret etmesi; faiz indirimi beklentilerini ve beraberinde altın fiyatlarını destekledi. Küresel piyasalarda ons altında işlemler, 4 Haziran’da TSİ sabah saatlerinde 2348 dolara yakın seviyelerden devam ediyor. Fiyatlarda geçen hafta kapanışına göre yüzde 1 civarında artış dikkat çekiyor.

4 HAZİRAN GRAM ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Serbest piyasada gram altın 2430 TL’den yeni güne başlarken; Kapalıçarşı’da gram fiyatı 2410 – 2450 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Kuyumcularda çeyrek altın sabah saatlerinde 3 bin 987 TL, yarım altın 7 bin 966 TL ve tam altın da 15 bin 882 TL’den satılıyor.

Son haftalarda bankalar arası piyasa ile kuyumcular arasındaki fiyat makasının kapanması dikkatlerden kaçmadı. Cazip TL getirisi karşısında altından mevduata geçenler ve konut, otomobil gibi ihtiyaçları için altın satanların da etkisiyle birlikte, piyasada fiziki altın arz ve talep dengesinin sağlandığı belirtiliyor.

DOLAR ENDKESİ VE ABD TAHVİLLERİ

Bu arada geçen hafta 105,00 seviyesini test eden dolar endeksi, bugün son iki ayın da en düşük noktalarına işaret eden 104,00 sınırına kadar çekildi. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde de yüzde 4,50 seviyesinden yüzde 4,40’a doğru bir düşüş dikkat çekti. Dolarda küresel anlamda güç kaybına işaret eden bu veriler, ons altın fiyatlarını da destekledi.

GÖZLER ABD VERİLERİNDE

ABD’de dün açıklanan verilere göre; Mayıs Ayı ISM İmalat Endeksi, üst üste iki ikinci defa 50,00 seviyesinin altında kalarak “zayıf” görünüme işaret etti. Nisan Ayı İnşaat Harcamaları endeksinde de yüzde 0,2’lik artış beklentisine karşılık, yüzde 0,1’lik gerileme yaşandı. Geçen hafta açıklanan çekirdek kişisel tüketim harcamalarının, nisanda, %0,2 artışla beklenti altında kaldığı görülmüştü. İlk çeyrek büyüme verisi de yüzde 1,3 ile tahminlerin altında kalmıştı.

Bu veriler, ekonomik faaliyette soğumaya işaret edince, FED’e dair eylülde faiz indirimi beklentisi yüzde 60 ihtimalle fiyatlanmaya başladı. Yarın açıklanacak özel sektör istihdamı ve cuma günü gelecek tarım dışı istihdam rakamları, FED politikaları ve altın fiyatları üzerinde daha belirleyici olacak.

AVRUPA’DAN FAİZ İNDİRİMİ GELİYOR

Bu arada Avrupa Merkez Bankası'nın bu hafta perşembe günü gerçekleştireceği toplantıda faiz oranlarını düşürmesi beklenirken, Kanada ve Çin merkez bankalarının da yakın gelecekte gevşek para politikasına geçeceği öngörülüyor.

ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Son bir aylık işlemler dikkate alındığında gram altında 2400 TL ve ons altında 2320 dolar desteğinin korunduğu görülüyor. Mevcut şartlarda her iki seviyenin önemli bir destek olarak takip edilmesi gerektiği belirtilirken; ons için 2360-2380 doların ilk direnç bölgesi olduğu ifade ediliyor.