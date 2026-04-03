Piyasalarda son dakika! Borsa İstabul'da gün içinde en düşük 12.916,41 puanı, en yüksek 13.075,61 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,88 değer kaybederek 12.936,35 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 6 milyon 813 bin lira oldu. Öte yandan en çok kazandıran yatırım aracı yüzde 2,59 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BIST 100 endeksi, güne 21,83 puan ve yüzde 0,17 artışla 13.073,52 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.916,41 puanı, en yüksek 13.075,61 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,88 değer kaybederek 12.936,35 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 124,25 puan ve yüzde 0,83 azalışla 14.757,27 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,30, sanayi endeksi yüzde 0,42, hizmetler endeksi yüzde 0,79 ve teknoloji endeksi yüzde 1,50 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 30'u prim yaptı, 67'si geriledi, 3 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Akbank, Tüpraş ile Türkiye İş Bankası (C), en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Borsa haftayı düşüşle kapattı! En çok kazandıran yatırım aracı hangisi oldu?

ALTININ GRAM FİYATI 6 BİN 704 LİRA

Altının gramı, saat 18.20 itibarıyla 6 bin 704 liradan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 6 milyon 813 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,47, bileşik getirisi yüzde 40,98 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,3995, satışta 44,5775 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,3844, satışta 44,5622 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1523, sterlin/dolar paritesi 1,3201 ve dolar/yen paritesi 159,597 düzeyinde seyrediyor.

EN ÇOK KAZANDIRAN KIYMETLİ MADEN FONLARI OLDU

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,88, altının gram fiyatı yüzde 5,71, dolar/TL yüzde 0,30, avro/TL yüzde 0,46 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 12.622,55 puanı ve en yüksek 13.078,32 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışının yüzde 1,88 üstünde 12.936,35 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 5,71 artışla 6 bin 705 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 5,67 yükselişle 45 bin 174 liraya çıktı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Altında yeni alım fırsatı mı? Uzman isim seviye vererek uyardı

Geçen hafta sonu 10 bin 625 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 5,71 artarak 11 bin 231 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,30 artarak 44,5920 lira, avro yüzde 0,46 yükselişle 51,5430 lira oldu.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,08, emeklilik fonları yüzde 1,26 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,59 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

