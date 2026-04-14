TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Piyasalarda 2026 yılının ikinci çeyreği, Orta Doğu’daki belirsizliklerle başladı. Savaşın Türkiye ekonomisine nasıl yansıyacağı dikkatle takip edilirken; Tera Yatırım, piyasalara dair güncel beklentilerini “2026 İkinci Çeyrek Strateji Raporu” ile açıkladı.

ABD-İran çatışmasının, Türk hisse senetlerinin 2026 yılına olumlu başlangıcını bozduğu belirtilen raporda, “Yılın ikinci yarısında normalleşmenin başlamasını ve yaklaşık 5 puanlık TCMB faiz indirimi öngörüyoruz. Ancak belirsizliğin yüksek olmasını da bekliyoruz” denildi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Emeklinin zam farkı ve faiz kararı için kritik! Nisan enflasyonu için ilk tahmin

HANGİ HİSSELER ÖNE ÇIKABİLİR?

Türk hisselerinde düşük ağırlığa sahip olan yabancı yatırımcıların yeniden pozisyon almaya başladığına dikkat çekilen raporda, “Güçlü temel göstergelere sahip ve savaş kaynaklı oynaklığa daha az maruz kalan hisseleri tercih ediyoruz. Bu kapsamda beğendiğimiz hisseler; Anadolu Holding, Akbank, Aksigorta, Astor Enerji, Coca-Cola İçecek, Ebebek, Koç Holding, MLP Care, TOFAŞ, Turkcell ve Yapı Kredi Bankası” görüşlerine yer verildi.

Borsa için yeni hedef geldi! Savaşta bu hisselere dikkat

KÂRLILIK DEVAM EDECEK

Baz senaryoda daha düşük büyüme, daha geniş cari açık, daha yüksek enflasyon ve faiz oranları gibi makro etkileri öne çıkaran Tera Yatırım’ın raporunda, “Genel olarak 2026 kâr tahminlerimizi yaklaşık %7 aşağı yönlü revize ediyoruz. Ancak bankalar için %46, finansal olmayan şirketler için %105 kâr büyümesi bekliyoruz” tespitleri de dikkat çekiyor.

BİST 100 İÇİN 2026 HEDEF FİYAT

Türk hisse senetlerinin ileriye dönük bir yıllık enflasyona göre 8.1 çarpanla işlem gördüğü tahminini de paylaşan Tera Yatırım, 12 aylık BİST 100 hedef fiyatını 16.300 olarak açıkladı.

Risklere de dikkat çekilen raporda; bu kapsamda İran çatışmasının beklenenden uzun sürmesi, tahminlerden yüksek enflasyon ve düşük yabancı portföy girişleri gibi faktörler öne çıkarıldı.

