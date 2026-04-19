Piyasalarda savaş ve barış senaryolarının oluşturduğu belirsizlik sürerken, finans analisti İslam Memiş’ten emtia, döviz ve borsa dünyasına dair kritik uyarılar geldi. 2026 yılını "manipülasyon yılı" olarak tanımlayan Memiş; altın, petrol ve döviz kurlarındaki teknik beklentilerini paylaştı. Doların 50 TL eşiği üzerindeki seyrini ve altındaki yeni dalgalanma risklerini mercek altına alan Memiş, borsada 20 bin puan hedefine dikkat çekerek yatırımcılar için yol haritası çizdi.

" Asıl amaç manipülasyon. İnsanları fakirleştirip sisteme muhtaç etmek istiyorlar. Dünyada ekosistem yeniden kuruluyor ve dijital paralara geçişin bir ayağı... Yani savaşı çıkarıyorsunuz, petrol fiyatlarını yükseltiyorsunuz, beraberinde enflasyon olacak, patlak verecek. Merkez bankaları da köşeye sıkıştığı için, önünü göremediği için, dijital paralara geçişin aslında fragmanını izliyoruz. 2026 yılı manipülasyon yılı olacak. Mesela, hafta sonu ABD-İran kendi aralarındaki görüşmelerde bir barış haberi geldi. Burada ne planlanıyor bunu idrak etmek lazım. Barış haberi gelse de kalıcı bir barıştan bahsetmek mümkün değil. Çünkü İsrail bölgesel bir savaş istiyor. Bu yüzden bunun devamı gelir."

" Eğer kalıcı bir ateşkes gelirse petrol yıl içinde 80 dolar seviyesine kadar gerileyebilir. Ancak savaş devam ederse 120-135 dolarların önü açık. Şu an ihtimaller yarı yarıya. Petrol güçlü durdukça enflasyon yukarı, büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edilecektir. Yatırımcılar da Merkez Bankaları gibi "bekle-gör" politikası izlemeli. Rehavete kapılmamak lazım, yıl sonuna kadar sert dalgalanmalar devam edecek."

Barış ya da savaş senaryoları petrol fiyatlarını ve piyasayı nasıl etkiler?

" Dolar/TL kuru için Ocak ayından beri teknik analizim aynı; Yıl sonu için 50 lira seviyesini bekliyorum. Bu rakam kritik bir eşik. Eğer bu seviye yukarı yönlü kırılırsa farklı bir senaryo konuşuruz ama şimdilik 50 liranın çok üzerine müsaade edileceğini sanmıyorum. Olsa bile 52-53 bandını çok geçmeyecektir."

Dolar ve Euro kuru için öngörünüz nedir? Yıl sonunda bizi ne bekliyor?

ALTIN FİYATLARINDA "ALTIN VURUŞ" NE ZAMAN?

Savaş gerilimi altını nereye taşır? Bu hafta beklentiniz ne?

"Altın tarafında en kötü geride kaldı. Ons altında 4400, gramda ise fiziksel tarafta 6300'leri gördük. Şimdi yine iki ihtimal var. Savaş devam ederse 4650-4400 riski yine kenarda durmaya devam edecek. Barış gelirse yükseliş 5100-5200 dolarlara (ons) kadar sürebilir.

Bir "altın vuruş" olacak mı? Evet, olacak ama şimdi değil. Sert bir yükseliş ve ardından sert bir dalgalanma göreceğiz. Ama şimdi değil. İlk ayağını mart ayında gördük. Tekrar yükseltecekler ve tekrar sert bir şekilde fiyatlar dalgalanacak. Ama sonuca baktığımızda, yıllık getiriye baktığımızda, altın yatırımcısı zarar etmez. Ama 2026 yılında altın-gümüşte çok fazla beklentiye girmeyin. 2025 yılında olduğu gibi bir beklentiye girmemek lazım."