Borsada haftalık getiriler yüzde 50’ye dayandı! İşte en çok yükselen ve düşen hisseler

TÜRKİYE GAZETESİ/ Ö. FARUK BİNGÖL - Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu haftayı da yükselişle tamamladı. Endeks, haftalık bazda %2,10 prim yaparak 10.972 puandan kapanış yaptı. Hafta içinde en düşük 10.800 puanı gören endeks, en yüksek 11.044 seviyesini test etti. Böylece endeks, önemli sinyaller verdi.

Analistlerin “kritik destek” olarak gösterdiği 10.800 desteğini koruyan BİST 100 endeksi, yaklaşık 13 ay aranın ardından 11 bin seviyenin üzerini yokladı. Haftalık kapanışın da bu seviyenin hemen altından gerçekleşmesi dikkat çekti. Borsada haftanın öne çıkan hisseleri ise şöyle sıralandı...

EN ÇOK PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER

4 Ağustos- 8 Ağustos işlemleri dikkate alındığında en fazla para girişi yaşanan hisseler:

Akbank (AKBNK): 584,98 milyon TL Türk Hava Yolları (THYAO): 490,434 milyon TL Yapı Kredi Bankası (YKBNK): 232,92 milyon TL Ford Otosan (FROTO): 141,56 milyon TL TAV Havalimanları Holding (TAVHL): 137,64 milyon TL

EN ÇOK PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER

Yine 4 Ağustos- 8 Ağustos aralığında en fazla para çıkışı yaşanan hisseler:

İş Bankası (ISCTR): -212,24 milyon TL Aselsan (ASELS): -183,71 milyon TL Medical Park (MPARK): 140,44 milyon TL TÜPRAŞ (TUPRS): 91,15 milyon TL Çan2 Termik Santral (CANTE): -74,05 milyon TL

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

BİST 500 endeksi kapsamındaki şirketler dikkate alındığında bu hafta en çok yükselen hisseler:

Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi (ALKLC): 82,00 TL (%49,77) Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm (TEKTU): 20,82 TL (%44,28) Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (PEKGY): 6,79 TL (%39,71) Pınar Su (PINSU): 12,30 TL (%31,55) Niğbaş Niğde Beton Sanayi (NIBAS): 30,94 TL (%27,64)

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Yine BİST 500 endeksi kapsamında bu hafta en çok düşen hisseler:

Vişne Madencilik (VSNMD): 444,00 TL (%-40,88) Derlüks Yatırım Holding (DERHL): 25,08 TL (%-27,72) Papilon Savunma (PAPIL): 21,88 TL (%-23,44) Gersan Elektrik (GEREL): 20,10 TL (%-13,06) Vakıf Finansal Kiralama (VAKFN): 2,76 TL (%-12,66)

BORSADA BEKLENTİLER

Bu hafta başında açıklanan temmuz enflasyonunun %2,06 ile tahminlerin altında kalmasının ardından TCMB’nin eylül ayında da faiz indirimlerini sürdüreceği beklentisi ağırlık kazanmaya başladı. Bununla birlikte beklentilerden daha iyi gelen bilançolar da borsaya destek oluyor.

Analistler, önceden direnç olan 10.902 seviyesinin artık ilk destek olarak izleneceğini ve bu seviyenin korunması halinde borsada yükseliş isteğinin 11.252’de bulunan zirveye doğru devam edebileceğini aktarıyor.