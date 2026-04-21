Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcıların, Orta Doğu’da savaşın patlak verdiği mart ayında en çok alım ve satım yaptığı hisseler açıklandı. En çok alınan ilk 5 hisse arasında TUPRS ve ASELS öne çıktı. En çok satılanlar arasında bankalar yer aldı. BİST 100 mart ayını %-6,76 düşüşle 12.790’dan tamamlamıştı. Nisanda ise ateşkes beklentileri ile borsa 14 bini aştı ve yeni zirvelere koştu. Bugün saat 12:00 itibarıyla 14.616 ile yeni rekor test edildi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’da savaşın başladığı mart ayında, Borsa İstanbul’da gerçekleşen yabancı yatırımcı işlemleri açıklandı.

Buna göre;

- Yabancı yatırımcılar mart ayında 623,31 milyon dolarlık net satım gerçekleştirdi.

- Geçen yılın aynı ayında 171,29 dolarlık net satım yapmışlardı.

- Bu yılın Ocak-Mart döneminde ise yabancı yatırımcılar 2 milyar 234,93 milyon dolarlık net alım tarafında kaldılar.

MARTTA EN ÇOK ALINAN HİSSELER

Yabancı Yatırımcının Mart 2026'da En Çok Aldığı 5 Hisse Hisse Senedi Yatırım Tutarı (Milyon Dolar) TUPRS 282,272 ASELS 148,854 DSTKF 82,936 ASTOR 65,898 TERA 57,900

MARTTA EN ÇOK SATILAN HİSSELER

Yabancı yatırımcının Mart 2026’da en çok sattığı 5 hisse ise şunlar oldu:

Hisse Kodu Satış Tutarı (Milyon Dolar) AKBNK 234,911 YKBNK 188,373 GARAN 169,346 ISCTR 96,919 EREGL 96,529

MARTTA DÜŞÜŞ, NİSANDA REKOR

Bu arada Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi mart ayını %-6,76 değer kaybı ile 12.790 seviyesinden tamamlamıştı. Nisan ayında ise ateşkes beklentileri ve petrol fiyatlarındaki düşüşle borsa, yeni zirvelere yelken açtı ve 14 bini aştı. 21 Nisan işlem gününde de saat 12:00 itibarıyla BİST 100 endeksi 14.616 ile yeni rekorunu gördü.



