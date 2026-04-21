Borsadan yeni rekor geldi! Yabancının martta aldığı ve sattığı hisseler
Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcıların, Orta Doğu’da savaşın patlak verdiği mart ayında en çok alım ve satım yaptığı hisseler açıklandı. En çok alınan ilk 5 hisse arasında TUPRS ve ASELS öne çıktı. En çok satılanlar arasında bankalar yer aldı. BİST 100 mart ayını %-6,76 düşüşle 12.790’dan tamamlamıştı. Nisanda ise ateşkes beklentileri ile borsa 14 bini aştı ve yeni zirvelere koştu. Bugün saat 12:00 itibarıyla 14.616 ile yeni rekor test edildi.
- Yabancı yatırımcılar Mart ayında 623,31 milyon dolarlık net satım gerçekleştirdi.
- Geçen yılın aynı ayında yabancı yatırımcılar 171,29 milyon dolarlık net satım yapmışlardı.
- Bu yılın Ocak-Mart döneminde yabancı yatırımcılar 2 milyar 234,93 milyon dolarlık net alım tarafında kaldılar.
- Yabancı yatırımcılar Mart ayında en çok TUPRS (282,27 milyon dolar), ASELS (148,85 milyon dolar), DSTKF (82,93 milyon dolar), ASTOR (65,89 milyon dolar) ve TERA (57,90 milyon dolar) hisselerini aldılar.
- Mart ayında en çok satılan hisseler ise AKBNK (234,91 milyon dolar), YKBNK (188,37 milyon dolar), GARAN (169,34 milyon dolar), ISCTR (96,91 milyon dolar) ve EREGL (96,52 milyon dolar) oldu.
- BIST 100 endeksi Mart ayını %-6,76 değer kaybı ile 12.790 seviyesinden tamamlarken, Nisan ayında 14 bini aştı ve 21 Nisan'da 14.616 ile yeni rekor kırdı.
TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’da savaşın başladığı mart ayında, Borsa İstanbul’da gerçekleşen yabancı yatırımcı işlemleri açıklandı.
Buna göre;
MARTTA EN ÇOK ALINAN HİSSELER
|Yabancı Yatırımcının Mart 2026'da En Çok Aldığı 5 Hisse
|Hisse Senedi
|Yatırım Tutarı (Milyon Dolar)
|TUPRS
|282,272
|ASELS
|148,854
|DSTKF
|82,936
|ASTOR
|65,898
|TERA
|57,900
MARTTA EN ÇOK SATILAN HİSSELER
Yabancı yatırımcının Mart 2026’da en çok sattığı 5 hisse ise şunlar oldu:
|Hisse Kodu
|Satış Tutarı (Milyon Dolar)
|AKBNK
|234,911
|YKBNK
|188,373
|GARAN
|169,346
|ISCTR
|96,919
|EREGL
|96,529
MARTTA DÜŞÜŞ, NİSANDA REKOR
Bu arada Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi mart ayını %-6,76 değer kaybı ile 12.790 seviyesinden tamamlamıştı. Nisan ayında ise ateşkes beklentileri ve petrol fiyatlarındaki düşüşle borsa, yeni zirvelere yelken açtı ve 14 bini aştı. 21 Nisan işlem gününde de saat 12:00 itibarıyla BİST 100 endeksi 14.616 ile yeni rekorunu gördü.