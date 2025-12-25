ABD borsalarının tatil takvimi yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Resmi tatil günlerinde işlemlerin durdurulması, özellikle küresel piyasalarda işlem yapan yatırımcılar açısından önem taşırken, "25 Aralık Perşembe günü Amerikan borsaları açık mı, kapalı mı?" sorusu merak konusu oldu.

Amerikan borsalarının kapalı olduğu özel günler bir kez daha merak konusu oldu. ABD’deki banka tatilleri, sadece yerel müşterileri değil, aynı zamanda uluslararası para transferi yapan kişi ve kurumları da etkileyebiliyor. Tatil günleri, EFT ve havale işlemleri başta olmak üzere birçok finansal süreci doğrudan ilgilendiriyor.





Bugün (dolar, altın, borsa) piyasalar kapalı mı? Amerikan borsalarının kapalı olduğu özel günler

PİYASALAR BUGÜN KAPALI MI?

Küresel piyasalarda Noel tatili nedeniyle ABD ve Avrupa'da piyasalar bugün kapalı kalırken, Asya tarafında açılan az sayıdaki borsada likiditenin oldukça düşük olduğu görülüyor. Dün, yarım günlük işlemlerde New York borsasında rekor seviyeler görülürken, ABD'de piyasalar Noel tatili sebebiyle bugünü kapalı geçirecek.

Analistler, Noel tatili nedeniyle bugün ve yarın işlem hacminin düşük seviyelerde kalmasının beklendiğini belirterek, sığ piyasa koşulları nedeniyle fiyatlardaki muhtemel dalgalanmaların daha geniş aralıklarda olabileceği konusunda uyardı.





Bugün (dolar, altın, borsa) piyasalar kapalı mı? Amerikan borsalarının kapalı olduğu özel günler

Gelecek yılın başlıca temaları arasında ABD Başkanı Trump'ın yeni Fed başkanı atamasının geldiğini kaydeden analistler, bu ismin kim olacağına ilişkin adayların piyasa aktörleri tarafından değerlendirilmeye devam edildiğini söyledi.

Analistler, öne çıkan isimlerin enflasyonun yavaşlamasına paralel olarak Trump'ın düşük faiz stratejisini benimseyebileceği yönünde beklentilerin güçlendiğini kaydetti.

Bugün (dolar, altın, borsa) piyasalar kapalı mı? Amerikan borsalarının kapalı olduğu özel günler

AVRUPA'DA BİR KISMI YARIM GÜN KAPALI

Avrupa tarafında ise Noel tatili sebebiyle borsaların bir kısmının yarım gün, bir kısmının ise tam gün kapalı olduğu işlem gününde karışık bir seyir izlendi. Bölge piyasalarında bugün işlem gerçekleşmeyecek.

Dünkü işlem kapanışlarında İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 düşerken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,23 yükseldi. Fransa'da CAC 40 endeksi ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yatay seyretti.

Öte yandan, bölgede jeopolitik gelişmeler yakından takip edilirken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ve Amerikan yetkililer arasında yapılan görüşmenin sonuçlarına yönelik pozisyon belirleyeceklerini belirterek, "Amerikan meslektaşlarımız, Rus tarafının pozisyonunun tüm parametrelerini iyi biliyor." dedi.





Bugün (dolar, altın, borsa) piyasalar kapalı mı? Amerikan borsalarının kapalı olduğu özel günler

AMERİKA'DA BORSANIN TATİL OLDUĞU GÜNLER

Yılbaşı (1 Ocak)

Martin Luther King Jr. Günü (Ocak ayının üçüncü Pazartesi günü)

Washington’un Doğum Günü / Başkanlar Günü (Şubat ayının üçüncü Pazartesi günü)

Anma Günü (Memorial Day) (Mayıs ayının son Pazartesi günü)

Juneteenth Ulusal Bağımsızlık Günü (19 Haziran)

Bağımsızlık Günü (4 Temmuz)

İşçi Bayramı (Labor Day) (Eylül ayının birinci Pazartesi günü)

Şükran Günü (Kasım ayının dördüncü Perşembe günü)

Noel (25 Aralık)

Haberle İlgili Daha Fazlası