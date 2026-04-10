Karaman ve Edirne’deki 7 tesisinde yıllık 200 bin tona yaklaşan üretim kapasitesi ve 52 ülkeye yayılan ihracat ağıyla operasyonlarına devam eden Duru Gıda, Avrupa bulgur pazarında yüzde 25 paya ulaştı. Duru Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Emin Duru, 542 kişiye istihdam sağladıklarını belirterek “Türkiye genelinde 20 bin satış noktasına ulaşırken, Avrupa’da 5 binin üzerinde etnik satış noktasında ürünlerimizi tüketicilerle buluşturuyoruz. Bugün 52 ülkeye ihracat gerçekleştirirken, 132 ülkede marka tescilimiz bulunuyor” dedi.

ÖNDER ÇELİK / KARAMAN - Portföylerinde 94 çeşit ürün olduğunu fiade eden Emin Duru “2019’da hayata geçirdiğimiz ‘Duru Pratik’ markasıyla hazır yemek ve haşlanmış bakliyat kategorisinde yer alıyoruz. Yüzde 90 yerli tedarik oranıyla çalışıyor, Türkiye’nin farklı bölgelerinde sözleşmeli tarım modeliyle üreticiyi destekliyoruz. Ata tohumu Ahmet Buğdayı projesi kapsamında geliştirdiğimiz ve dekara 800–850 kilogram verim sağlayan yerli buğday türü, kuraklığa dayanıklı yapısıyla iklim değişikliğine karşı bir alternatif sunuyor. Önümüzdeki dönemde katma değerli ürün ihracatını artırmayı ve yeni pazarlara açılmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Duru Gıda Genel Müdürü Ziya Duru da 16 çeşit hazır yemeğe ilave olarak 8 gramlık aç dök ürünler de ürettiklerini, bundan sonraki etapta ise bulgur cipsleri üretmeyi planladıklarını söyledi.

UZAK DOĞU’YA HAZIR GIDAYLA GİRECEK

Ziya Duru, cirolarının yüzde 28’inin ihracattan geldiğini, geçen yıl 45 milyon dolar ihracat yaptıklarını kaydetti. Pişmiş bulgur pilavlarıyla Uzak Doğu pazarına yönelik şu anda çalışma yaptıklarını anlatan Ziya Duru, Japonya, Güney Kore, Filipinler’de bulgurun çok bilinmediğini ama insanların hazır gıdaya daha alışkın olduğunu ifade etti.

BUĞDAYDA %30’LUK ARTIŞ BEKLENİYOR

Duru Gıda Genel Müdür Yardımcısı Işık Duru ise yaşanan son savaşla beraber hem mazotun hem de gübre fiyatlarının artmasının mayısta belirlenecek buğday fiyatına etkisinin olacağını belirterek “Yüzde 25 ile 30 arası buğday fiyatlarında bir artış beklentimiz var” ifadelerini kullandı.

GENÇLİĞE 15 MİLYON TL’LİK ‘TEKVANDO’ YATIRIMI

Duru Gıda, spora ve gençlerin gelişimine desteğini Karaman’da açtığı tekvando salonu ile bir adım ileri taşıdı. Yaklaşık 15 milyon TL yatırımla hayata geçirilen tesisin açılışında konuşan Duru Gıda Onursal Başkanı İhsan Duru, projenin amacının sağlıklı ve disiplinli nesiller yetiştirmek olduğunu vurguladı. Duru Bulgur Performans Kulübü bünyesinde hayata geçirilen salonda aynı anda 90 çocuk antrenman yapabiliyor. Merkezde, toplamda 500 çocuğun ücretsiz olarak sporla buluşturulması hedefleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası