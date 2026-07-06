ABD merkezli yatırım şirketi Castlelake 5,5 milyar sterlinle büyük hava yolu şirketi EasyJet'i satın alacak. Haberin ardından EasyJet'in hisseleri borsada yüzde 10,5 değer kazanarak son 52 haftanın en yüksek seviyesine yükseldi.

35 ülkede faaliyet gösteren hava yolu şirketi EasyJet, ABD merkezli yatırım şirketi Castlelake'in yaklaşık 5,5 milyar sterlin (7,3 milyar dolar) tutarındaki satın alma teklifine olumlu yaklaşıyor. Satın alma haberlerinin ardından şirketin hisseleri borsada yüzde 10,5 değer kazanarak son 52 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

BEŞ AYRI SATIN ALMA TEKLİFİ

Alternatif varlık yönetimi alanında faaliyet gösteren ABD merkezli yatırım şirketi Castlelake, EasyJet'i borsadan çıkararak özel bir şirkete dönüştürmeyi hedefliyor. Bu kapsamda bugüne kadar şirket için beş ayrı satın alma teklifi sunan Castlelake, daha önce reddedilen 4,93 milyar sterlinlik teklifinin ardından teklif tutarını 5,5 milyar sterline yükseltti.

Büyük havayolu şirketi satılıyor! Değeri 5,5 milyar sterlin

HİSSE BAŞINA 6,90 DOLAR NAKİT ÖDEME

Taraflar arasında henüz nihai bir anlaşmaya varılmış değil. Ancak görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde prensipte kabul edilen teklif kapsamında hisse başına 6,90 dolar nakit ödeme yapılması öngörülüyor. Resmi teklifin kabul edilmesi durumunda satın alma işlemi hissedarların onayına sunulacak. EasyJet yönetim kurulunun da mevcut teklifin mali açıdan hissedarlara tavsiye edilebilecek nitelikte olduğu değerlendirmesini yaptığı belirtildi.

Büyük havayolu şirketi satılıyor! Değeri 5,5 milyar sterlin

Öte yandan Avrupa Birliği düzenlemeleri gereği hava yolu şirketlerinde en az yüzde 51 Avrupa sermayesi şartı bulunuyor. Bu nedenle ABD merkezli Castlelake'in olası satın alma sürecinde söz konusu kurala uygun bir ortaklık yapısı üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Yaklaşık 19 bin çalışanıyla 35 Avrupa ülkesinde 1.200'e yakın uçuş hattında faaliyet gösteren EasyJet ise gelirlerini artırmasına rağmen artan maliyet baskısı nedeniyle 31 Mart'ta sona eren altı aylık dönemde 552 milyon sterlin vergi öncesi zarar açıkladı.

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