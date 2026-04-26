Ceyhan’da hayata geçirilecek Tank Çiftliği Projesiyle ham petrol depolama kapasitesinin 1 milyon varilden 45 milyon varile çıkarılacağını açıklayan BOTAŞ, bu yatırımlarla Türkiye’nin enerji arz güvenliğini güçlendirip küresel enerji liginde üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

Cemal Emre Kurt / ANTALYA -EPDK ve Rekabet Kurumu tarafından düzenlenen Enerji Piyasalarında Regülasyon ve Rekabet Zirvesinde konuşan BOTAŞ Genel Müdürü Abdülvahit Fidan, Türkiye’nin enerji arz güvenliği ve altyapı yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KAPASİTE 45 MİLYON VARİLE ÇIKARILACAK

Fidan, mevcut durumda Ceyhan’daki ham petrol depolama kapasitesinin 1 milyon varil olduğunu, hayata geçirilecek Ceyhan Ham Petrol Tank Çiftliği Projesi ile kapasitenin 45 milyon varile çıkarılacağını açıkladı. Projeyi Türkiye’nin enerji güvenliği mimarisini yeniden şekillendiren stratejik bir hamle olarak nitelendiren Fidan “Tank Çiftliği Projesi, Türkiye’nin enerji krizlerine karşı dayanıklılığını artıracak, aynı zamanda bölgesel enerji piyasalarında daha belirleyici bir rol üstlenmesini sağlayacaktır” diye konuştu.

CEYHAN’DA 40 YENİ DEPO KURULACAK

Proje kapsamında toplam 40 yeni petrol tankı inşa edileceğini dile getiren Fidan şöyle konuştu: İlk fazda 6 tankın inşası 2026 yılında başlayacak. İlk faz 2028 yılında devreye alınacak. Tüm fazların tamamlanması 2030- 2031 döneminde gerçekleşecek. Bu çok yıllı planlama Türkiye’nin enerji depolama kapasitesini sadece artırmakla kalmayacak aynı zamanda arz şoklarına karşı kritik bir tampon mekanizma oluşturacak.

Tank Çiftliği’nin en önemli işlevlerinden biri kriz dönemlerinde enerji arzını güvence altına almak. Depolama kapasitesinin enerji arz güvenliğinde “sigorta sistemi” olduğunu belirten Fidan, Türkiye’nin hedefi nin 2028 yılına kadar 20 milyar metreküp depolama kapasitesine ulaşmak olduğunu söyledi.

FSRU (yüzer LNG terminali) tarafında ise mevcut 161 milyon metreküplük yeniden gazlaştırma kapasitesinin 200 milyon metreküpün üzerine çıkarılacağını açıkladı. Fidan, bu yatırımların tamamlanmasıyla birlikte Türkiye’nin yalnızca Avrupa’da değil, küresel ölçekte de en üst sıraya çıkmayı hedefl ediğini vurgulayarak “Bu adımların tamamlanmasıyla birlikte Avrupa’da değil, dünya sıralamasında da birincilik konumuna yükselmeyi hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

BOTAŞ’ın iletim altyapısına da değinen Fidan, mevcutta 9 kompresör istasyonunda 32 ünitenin görev yaptığını, 2028’e kadar 12 istasyon ve 41 ünite ile kapasitede yüzde 20 artış sağlanacağını açıkladı. BOTAŞ’ın küresel ölçekte önemli bir enerji oyuncusu haline geldiğine ve şirketin 6 kıtada 39 ülke ile ticaret ilişkisi yürüttüğüne dikkat çeken Fidan “2019’dan bu yana Avrupa’ya yaklaşık 100 milyar metreküp doğalgaz taşıdık” diyerek Türkiye’nin Avrupa enerji güvenliğinde kritik bir rol üstlendiğini vurguladı.

ENERJİDE “ÇOKLU KORİDOR” HAMLESİ

Dışişleri Bakanlığı Enerji, Çevre, İklim ve Sınıraşan Sular Genel Müdürü Zafer Ateş, Türkiye’nin enerji politikalarını jeopolitik risklere karşı dayanıklılığı artıracak şekilde kurguladıklarını belirterek, bölgesel ve küresel ölçekte çoklu koridor stratejisine ağırlık verdiklerini ifade etti. Ateş bu kapsamda Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru’nun yalnızca bir ulaşım hattı değil; enerji, dijitalleşme ve elektrik iletiminin de kapsayan entegre bir sistem olarak tasarlandığını söyledi. Bu yaklaşımla arz güvenliğini çeşitlendirmeyi amaçladıklarını dile getiren Ateş, Türkiye’nin tek bir hatta bağımlı kalmak yerine İran Kalkınma Projesi ve Irak-Körfez girişimi gibi farklı projelerle bağlantı kurarak riskleri dağıttığını söyledi. Ateş, Basra’dan Adriyatik’e ve Karadeniz’e uzanan hatlarla Hazar geçişli koridorların entegre edilmesinin de bu stratejinin bir parçası olduğunu kaydetti.

