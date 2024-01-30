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    • Çiceksepeti'ne rekabet soruşturması!

    Rekabet Kurulu, Çiçeksepeti İnternet Hizmetleri AŞ'ye soruşturma açılmasını kararlaştırdı. E-ticaret firması, platform hizmetlerini üçüncü taraflara kapattığıve kendi bayileri lehine davranışlarda bulunduğu iddiasıyla araştırılıyor.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
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    Rekabet Kurulu, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Rekabet Kurumu, Çiçeksepeti'ne soruşturma açılmasına karar verdi. Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Çiçeksepeti İnternet Hizmetleri AŞ'nin platform hizmetlerini üçüncü taraflara kapatmak ve kendi bayileri lehine davranışlarda bulunmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma, Kurulca karara bağlandı.

    BULGULAR CİDDİ VE YETERLİ

    Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak Çiçeksepeti İnternet Hizmetleri AŞ'ye soruşturulma açılmasına karar verdi.

    Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Rekabet Kurulu
    Haberler > Ekonomi > Çiceksepeti'ne rekabet soruşturması!
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