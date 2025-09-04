Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Çiftçilerin beklediği haber! 5,2 milyar lira hesaplara yatırıldı

Çiftçilerin beklediği haber! 5,2 milyar lira hesaplara yatırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Çiftçilerin beklediği haber! 5,2 milyar lira hesaplara yatırıldı
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), alımı yapılan hububat, mısır, kabuklu fındık ve haşhaş kapsülünün bedeli olan toplam 5 milyar 175 milyon lirayı bugün üreticilerin hesaplarına yatırdı.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO), NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, bu yılın ürün alım ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

5-11 Ağustos'ta hububat, 18-24 Ağustos'ta mısır, 25-29 Ağustos'ta kabuklu fındık ve 27 Ağustos-2 Eylül'de haşhaş kapsülü alımı yapıldığı belirtilen açıklamada, bu ürünlerin bedeli olan 5 milyar 175 milyon liranın bugün üreticilerin hesaplarına yatırıldığı ifade edildi.

Paylaşımda, üreticilerin kısa mesajla bilgilendirildiği ve ödemelerin periyodik olarak devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Google kesintisinden THY bilet sistemi etkilendi mi?Fenerbahçe'de ayrılık kapıda: 2 yıldıza resmi teklif geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Altını olan köşeyi dönecek! ABD'li banka Goldman Sachs'tan rekor tahmin  - EkonomiABD'li bankadan rekor tahmin Tat ve lezzetiyle yemeklerin vazgeçilmezi! Hasat başladı, 50 derece sıcaklıkta günlük 1.000 lira kazanıyorlar - Ekonomi50 derece sıcaklıkta günlük 1.000 lira kazanıyorlarBoş ev temizliği için istenen ücret pes dedirtti: Bu paralar normal mi? - EkonomiBoş ev temizliği için istenen ücret pes dedirttiTicaret Bakanlığı harekete geçti! Okul öncesi büyük denetim yapıldı, rekor ceza kesildi - EkonomiBakanlıktan rekor ceza! Okul öncesi veliler dikkatMerkez Bankası eylülde faiz indirimine gidecek mi? İngiliz banka Barclays'tan dikkat çeken Türkiye raporu - EkonomiMerkez eylülde faiz indirimine gidecek mi?'Burada yetişmez' dediler, o başardı! Hobisini işe dönüştürdü, şimdi her ay 10 bin adet satıyor - Ekonomi"Burada yetişmez" dediler, o başardı
Sonraki Haber Yükleniyor...