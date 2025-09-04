Çiftçilerin beklediği haber! 5,2 milyar lira hesaplara yatırıldı

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO), NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, bu yılın ürün alım ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

5-11 Ağustos'ta hububat, 18-24 Ağustos'ta mısır, 25-29 Ağustos'ta kabuklu fındık ve 27 Ağustos-2 Eylül'de haşhaş kapsülü alımı yapıldığı belirtilen açıklamada, bu ürünlerin bedeli olan 5 milyar 175 milyon liranın bugün üreticilerin hesaplarına yatırıldığı ifade edildi.

Paylaşımda, üreticilerin kısa mesajla bilgilendirildiği ve ödemelerin periyodik olarak devam edeceği belirtildi.