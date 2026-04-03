Bakan İbrahim Yumaklı 17 milyar 398 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına geçeceğini duyurdu. Tarımsal destek ödemeleri kapsamında kimlik numarasının son hanesi 6 ve 8 olan çiftçiler bugün ödemelerini alabiliyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı çiftçilerin merakla beklediği tarımsal destek ödemelerine ilişkin müjdeli haberi paylaştı.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Çiftçiye destek ödemesi yatıyor! Bakanlık tarih ve saat verdi

TOPLAM 17 MİLYARLIK DESTEK

Üreticinin emeği ve toprağın bereketi için desteklerin sürdüğünü bildiren Yumaklı, "17 milyar 398 milyon lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, bitkisel üretim temel desteği için 17 milyar 197 milyon 734 bin 763 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 40 milyon 764 bin 970 lira, hayvan hastalıkları tazminatı için 149 milyon 140 bin 967 lira ve hayvan gen kaynakları desteği için 11 milyon 11 bin 300 lira ödeme yapılacak.

Temel destek ile diğer desteklere ait ödemeler, kimlik numarasının son hanesi "6" ve "8" olan üreticiler için bugün saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak.

