Coca-Cola, ABD'deki Northampton şişeleme tesisini kapatma kararı alırken 175 çalışan işini kaybedecek. Rekor kârlılığa rağmen alınan kararın yalnızca çalışanları değil, bölge ekonomisini ve belediye gelirlerini de olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Dünyanın en büyük içecek markalarından biri olan Coca-Cola, ABD'nin Massachusetts eyaletinde yer alan Northampton şişeleme tesisini kapatıyor. 15 Haziran'da toplu işten çıkarma bildiriminde bulunan şirket, tesiste yürütülen faaliyetlerin sonlandırılmasıyla birlikte 175 çalışanın işine son verecek.

Tesisin kapatılma sürecinin iki aşamalı şekilde yürütülmesi planlanırken, sürecin 15 Ağustos ve 30 Kasım 2026 tarihlerinde tamamlanmasına karar verildi. Tesiste yalnızca Coca-Cola ürünleri değil, aynı zamanda dünyaca ünlü Minute Maid ve Powerade markalarının da şişeleme operasyonları yürütülüyordu.

Şirket, aslında tesisin kapatılacağını ilk olarak 2021 yılında duyurmuş, 2023 yılında ise fabrikanın kapatılacağını açıklamıştı. Ancak lojistik süreçlerde yaşanan sıkıntılar nedeniyle Coca-Cola bu planı bir süre erteledi. Ertelenen plan ise 2026 yılı itibarıyla resmen uygulamaya konuldu. Şirket, bu adımı değişen tüketici taleplerine uyum sağlamak amacıyla yürütülen bir "varlık optimizasyonu" stratejisinin parçası olarak tanımlıyor.

Coca-Cola tesisini kapatma kararı aldı! Onlarca çalışan işsiz kalacak

DİĞER KAPATILAN TESİSLER

Şirket yalnızca bu tesisi kapatmakla kalmayacak gibi görünüyor. Maliyetler ve operasyonel değişiklikler doğrultusunda Coca-Cola'nın diğer eyaletlerde yürüttüğü optimizasyon çalışmaları ise şu şekilde:

Kaliforniya (American Canyon): Tesis için benzer bir kapatma planı masada bulunuyor.

Kaliforniya (Ventura): Reyes Coca-Cola Bottling tesisinin kapatılmasıyla 85 çalışan işini kaybedecek.

Michigan (Lansing): Great Lakes Coca-Cola Distribution tesisinde 161 çalışan karardan etkilendi. Bu personelin 62'sinin iş akdi sonlandırılırken, 99'u farklı görevlere kaydırıldı.

ŞEHİR EKONOMİSİ ETKİLENECEK

Coca-Cola gibi küresel pazarda büyük bir ekonomik güce sahip olan bir şirket, ülke ekonomisine sağladığı katkının yanı sıra faaliyet gösterdiği şehirler için de önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor. Fabrikanın kapanması yalnızca işçileri değil, bölge ekonomisini de sarsacak. Northampton tesisi, kentin en büyük su kullanıcılarından biri olarak yerel ekonomiye ve belediye bütçesine ciddi bir kaynak sağlıyordu. Bu nedenle şehir sakinleri ve çalışanlar gelişmelerden endişe duyuyor.

Coca-Cola tesisini kapatma kararı aldı! Onlarca çalışan işsiz kalacak

OPERASYONEL ADIMLAR ATILMAYA DEVAM EDİLECEK

Fabrikanın kapatılması kararının arkasında mali bir kriz ya da zarar etme durumu bulunmuyor. Aksine içecek devi güçlü finansal performansını sürdürmeye devam ediyor. Şirketin 2026 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarına göre net gelir yüzde 12 artışla 12,5 milyar dolara yükselirken, organik gelirlerde yüzde 10 büyüme kaydedildi. Küresel satış hacmi ise yüzde 3 arttı. Tüketici talebinin güçlü olduğunu belirten Coca-Cola yönetimi, rekor kârlılığa rağmen üretim ve şişeleme ağını daha verimli ve düşük maliyetli hale getirmek amacıyla bu operasyonel adımları atmaya devam edeceklerini vurguluyor.

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