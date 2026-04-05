ESMA ALTIN / ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığı, coğrafi işaretli ve geleneksel ürünlerin denetim sistemini baştan aşağı değiştirecek kapsamlı bir yönetmelik taslağı hazırladı. “Tarım ve Gıda ile İlgili Geleneksel Ürün Adı ve Coğrafi İşaretlerin Denetimi ve Turuncu Etiket Kullanımına İlişkin Yönetmelik Taslağı” ile artık yalnızca tescil almak yeterli olmayacak; ürünlerin üretimden tüketime kadar tüm aşamalarda denetlenmesi ve sertifikalandırılması mecburi olacak.

Bu süreçleri başarıyla tamamlayan ürünler ise “turuncu etiket” ile piyasaya sunulacak.

HER ADIM İZLENEBİLİR HÂLE GETİRİLECEK

Etiket belirlenen ölçü ve formatta olacak. Üzerinde sertifika numarası yer alacak. Standartlara uygun olmayan ürünlerde etiket kullanımı yasaklanacak. Turuncu etiket, bir ürünün yalnızca coğrafi işaretli olduğunu değil, aynı zamanda standartlara uygunluğunu gösterecek.

Düzenlemeye göre ürünlerin yalnızca üretim aşaması değil, bütün arz zinciri mercek altına alınacak. Hasattan işlenmeye, ambalajlamadan depolamaya ve taşımaya kadar her adım izlenebilir hâle getirilecek. Tüm üreticiler sertifikasyon sistemine dahil edilecek ve kontrol kuruluşları tarafından düzenli denetimler yapılacak. Düzenlemeyle mevcut sistemde sıkça eleştirilen “tescil var, denetim yok” yaklaşımının ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Ayrıca yerel ürünlerin ekonomik değerini yükseltmeyi amaçlanıyor. Buna göre, düzenleme etkin şekilde uygulanırsa, sahte ve düşük kaliteli ürünlerin piyasadaki payının azalması, gerçek üreticilerin rekabet avantajı elde etmesi, Türkiye’nin coğrafi işaretli ürünlerde ihracat potansiyelinin artması bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası