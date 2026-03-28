Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi standartlarını karşılamayan ve benzer amaçlar için üretilen ürünlerin etiketinde artık "krema" yerine "kremsos" ifadesinin kullanılacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Krema görünümlü yanıltıcı ürünlere geçit verilmeyeceğinin altı çizilen paylaşımda, Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği ile bitkisel yağlı karışımların "krema" adıyla piyasaya arz edilmesinin önüne geçilerek, gıdada bilgi kirliliğine son verildiği vurgulandı.

Bakanlık harekete geçti! O ürünlerin etiketinde değişiklik yapıldı

"KREMSOS İFADESİ KULLANILACAK"

Paylaşımda, "Türk Gıda Kodeksi standartlarını karşılamayan ve benzer amaçlar için üretilen ürünlerin etiketinde artık 'krema' ifadesi kullanılamayacak. Tüketicinin doğru bilgilendirilmesi amacıyla, bu tür ürünlerde tanımlayıcı ad olarak 'kremsos' ifadesi kullanılacak." bilgisi yer aldı.

