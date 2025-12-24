2026 yılı asgari ücreti yüzde 27 zamla 28 bin 75 TL olarak belirlendi. İşverene verilen asgari ücret desteği de artırılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammıyla ilgili ilk yorum geldi. İşte detaylar...

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç dün sona erdi. İlk toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını da 18 Aralık'ta, üçüncü toplantısını ise 24 Aralık'ta gerçekleştirdi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Asgari ücret dolar bazında arttı mı? İşte son 10 yıldaki değişim

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 27 ZAM

Bu yıl işçi temsilcisi TÜRK-İŞ pazarlık masasında yer almazken, zam TÜRK-İŞ'siz belirlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2026'da uygulanacak asgari ücreti 28 bin 75 TL olarak belirledi. Böylece yüzde 27 zam yapılmış oldu.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Gözler ocak zammında! Milyonlarca emekliye kötü haber

ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI YORUMU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret zammıyla ilgili ilk yorumunu yaptı. AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni asgari ücretin işçi ve işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Net asgari ücret geçtiğimiz yıla göre yüzde 27 artmış oldu. Ayrıca 1.000 lira olan asgari ücret desteğini 1.270 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz. Asgari ücret zammının 86 milyona hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası