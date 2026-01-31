Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Yeni hedefler belirlemeliyiz
5. Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı Antalya’da başladı. İki gün sürecek konferansın açılışına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat katıldı.
- Yılmaz, yeni stratejiler oluştururken küresel dönüşümün iyi okunması gerektiğini belirterek, savunma sanayisinin cari açığın düşmesine katkı sağlamasını ve çift haneli ihracatçı ülkeler arasında kalmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.
- Ömer Bolat, Türkiye'nin dünyada imrenilen bir durum elde ettiğini, kartların yeniden karıştığını ve yeni bir dünya düzeninin kurulduğunu kaydetti.
- Bolat, gümrük vergisi ve ticaret savaşlarının başladığını, stratejilerin buna göre belirlendiğini ve gelişmelere göre politikaların üretildiğini vurguladı.
- Profesör Dr. Haluk Görgün, Türkiye'nin son 10 yılda bir önceki 10 yıla oranla ihracatını en çok artıran ülke olduğunu belirtti.
- Görgün, Türkiye’nin bu yıl mal ihracatına ek olarak 184 milyon dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştirdiğini belirtti.
YEŞİM ERASLAN - Konferansın açılışında konuşan Yılmaz, yeni stratejiler oluştururken dünyadaki dönüşümün çok iyi okunması gerektiğini belirterek “Küresel düzeyde güç dengeleri, teknoloji üretme kapasitesi ve stratejik karar alma hızına bağlı olarak yeniden şekilleniyor. Yeni hedefler belirlememiz lazım. Savunma sanayii cari açığın düşmesine ciddi katkı sunuyor. Çift haneli ihracatçı ülkeler arasında kalıcı olarak yer almalıyız. Elde ettiğiniz teknolojileri sivil alanlara da uyarlayın” dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise Türkiye’nin dünyada imrenilen bir ülke konumuna geldiğini belirterek, kartların yeniden karıldığını ve yeni bir dünya kurulduğunu kaydetti. Gümrük vergisi ve ticaret savaşlarının başladığını kaydeden Bolat, buna göre stratejilerin belirlendiğini, gelişmelere göre politikalar üretildiğini vurguladı.
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün “Türkiye, dünyada son 10 yılda bir önceki 10 yıla oranla ihracatını en çok artıran ülke oldu. Bu yıl mal ihracatına ilave olarak 184 milyon dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştirdik” açıklamasında bulundu.