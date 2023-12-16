Demir ağlar Zengezur’a uzanacak

16 Aralık 2023 02:29 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 02:31

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

‘Türkiye Yüzyılı’ olarak adlandırılan bu dönemde ilk aşamada hâlen yapımı devam eden hatlardaki çalışmalar tamamlanacak. Çalışmaların sürdüğü Ankara-İzmir HT, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep HT, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli HT, Halkalı-Çerkezköy-Ispartakule HT, Yerköy-Kayseri HT, Ankara-İstanbul YHT (Tamamlama), Çerkezköy-Kapıkule HT, Karaman-Ulukışla HT, Sivas-Zara HT projeleriyle 3 bin 92 kilometrelik hat, demir yolu ağına eklenmiş olacak. Bakanlık, bu projeler sürerken yenileri için de düğmeye bastı. Bu kapsamda planları hazırlanan projelerden Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı’nın güzergâhı 344 kilometre olacak. İki istasyonlu hatta trenlerin hızı saatte 350 kilometreyi bulacak. Kuzey Marmara Hızlı Tren Hattı ise 120 kilometre olarak yapılacak ve güzergahta 4 istasyon bulunacak. Hat saatte 160 kilometre hıza ulaşacak. Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu (Zengezur) Demir Yolu Hattı, stratejik bakımdan da önem taşıyor. Hat, 224 kilometre olarak planlanırken güzergâhta 5 istasyon yapılması hedefleniyor. Hattın saatte 160 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Orta Karadeniz’i tren hattıyla iç bölgelere bağlayacak Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı’nın güzergâhının 293 kilometreyi bulması öngörülüyor. Aksaray-Ulukışla-Yenice Hızlı Tren Hattı’nın 192 kilometre olarak yapılması hedefleniyor. Divriği-Kars-Hudut Demir Yolu Hattı, 667 kilometre olarak planlandı. Çukurova Bölgesi’ni İskenderun Körfezi, Yumurtalık Serbest Bölgesi ve limanlara bağlayacak iltisak hattının 36 kilometre olarak yapılması planlanıyor.