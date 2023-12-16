Demir ağlar Zengezur’a uzanacak
Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye’nin 13 bin 919 kilometre olan demir yolu ağını ‘Türkiye Yüzyılı’ olarak adlandırılan yeni dönemin ilk 5 yılında 17 bin 11 kilometreye ulaştıracak projeleri tamamlamayı hedeflerken 2.452 kilometrelik yeni hatlar için de yol haritasını belirledi.
‘Türkiye Yüzyılı’ olarak adlandırılan bu dönemde ilk aşamada hâlen yapımı devam eden hatlardaki çalışmalar tamamlanacak. Çalışmaların sürdüğü Ankara-İzmir HT, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep HT, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli HT, Halkalı-Çerkezköy-Ispartakule HT, Yerköy-Kayseri HT, Ankara-İstanbul YHT (Tamamlama), Çerkezköy-Kapıkule HT, Karaman-Ulukışla HT, Sivas-Zara HT projeleriyle 3 bin 92 kilometrelik hat, demir yolu ağına eklenmiş olacak. Bakanlık, bu projeler sürerken yenileri için de düğmeye bastı. Bu kapsamda planları hazırlanan projelerden Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı’nın güzergâhı 344 kilometre olacak. İki istasyonlu hatta trenlerin hızı saatte 350 kilometreyi bulacak. Kuzey Marmara Hızlı Tren Hattı ise 120 kilometre olarak yapılacak ve güzergahta 4 istasyon bulunacak. Hat saatte 160 kilometre hıza ulaşacak. Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu (Zengezur) Demir Yolu Hattı, stratejik bakımdan da önem taşıyor. Hat, 224 kilometre olarak planlanırken güzergâhta 5 istasyon yapılması hedefleniyor. Hattın saatte 160 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Orta Karadeniz’i tren hattıyla iç bölgelere bağlayacak Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı’nın güzergâhının 293 kilometreyi bulması öngörülüyor. Aksaray-Ulukışla-Yenice Hızlı Tren Hattı’nın 192 kilometre olarak yapılması hedefleniyor. Divriği-Kars-Hudut Demir Yolu Hattı, 667 kilometre olarak planlandı. Çukurova Bölgesi’ni İskenderun Körfezi, Yumurtalık Serbest Bölgesi ve limanlara bağlayacak iltisak hattının 36 kilometre olarak yapılması planlanıyor.