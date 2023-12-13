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    • Haberler > Ekonomi > Deneme amaçlı ekildi, verimiyle herkesi şaşırttı!

    Deneme amaçlı ekildi, verimiyle herkesi şaşırttı!

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Deneme amaçlı ekildi, verimiyle herkesi şaşırttı!
    Tunceli, Çemişgezek, Zeytin Ağacı

    Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde deneme amacıyla ekilen zeytin ağaçları bol verimiyle herkesi şaşırttı. İlçenin iklimine uyum sağlayan ağaçlar, çiftçinin yüzünü güldürdü.

    Ünü yurt sınırlarını aşmış olan Ulukale dutu, Hıdıroz karpuzu, çok çeşitli meyve üretimi ve tarımı ile adından söz ettiren Tunceli Çemişgezek'de sadece deneme amaçlı ekilen zeytin ağaçları bol verimiyle şaşırttı. Çiftçilerin yüzünü güldüren ağaçlar, ilçede yetişen meşhur Ulukale dutu, Hıdıroz karpuzu gibi mahsullerin yanına eklendi.

    Deneme amaçlı ekildi, verimiyle herkesi şaşırttı!

    Zeytin fidanlarını Bağsuyu köyünde evinin bahçesine diken Şeref Ekici, "Köyümüzdeki bahçemizde çeşitli meyve ağaçlarımız var. Deneme amaçlı olarak zeytin fidanı diktik. İlçemizde zeytin fidanının da yetiştiğini görmüş olduk. İlçemizin iklimi ve toprağında yetişebileceğini tahmin ediyorduk" dedi.

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