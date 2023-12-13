Deneme amaçlı ekildi, verimiyle herkesi şaşırttı!

13 Aralık 2023 11:40 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 11:41

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ünü yurt sınırlarını aşmış olan Ulukale dutu, Hıdıroz karpuzu, çok çeşitli meyve üretimi ve tarımı ile adından söz ettiren Tunceli Çemişgezek'de sadece deneme amaçlı ekilen zeytin ağaçları bol verimiyle şaşırttı. Çiftçilerin yüzünü güldüren ağaçlar, ilçede yetişen meşhur Ulukale dutu, Hıdıroz karpuzu gibi mahsullerin yanına eklendi.

Zeytin fidanlarını Bağsuyu köyünde evinin bahçesine diken Şeref Ekici, "Köyümüzdeki bahçemizde çeşitli meyve ağaçlarımız var. Deneme amaçlı olarak zeytin fidanı diktik. İlçemizde zeytin fidanının da yetiştiğini görmüş olduk. İlçemizin iklimi ve toprağında yetişebileceğini tahmin ediyorduk" dedi.