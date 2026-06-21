1 Temmuz’da Türkiye genelinde başlayacak Depozito Yönetim Sistemi ile vatandaşlar, DOA logolu plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını iade ederek ürün başına 1 lira kazanacak. Sistemle hem geri dönüşüm artırılacak hem de ekonomiye yıllık 30 milyar liralık katkı sağlanması hedefleniyor.

Sıfır Atık Hareketi kapsamında başlatılan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TÜÇA tarafından yürütülen DOA uygulaması, 1 Temmuz’da Türkiye genelinde başlıyor.

Tüketiciler, DOA logolu plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını telefonlarına yükleyecekleri DOA mobil uygulamasındaki kayıtlı iade noktalarına veya ‘Depozito İade Makineleri’ne (DİM) teslim ederek, her bir ürün için 1 lira teşvik bedeli alacak. Kullanıcılar DOA mobil uygulamasındaki dijital cüzdanlarda biriken tutarları istedikleri zaman banka hesaplarına transfer edebilecek, ATM’lerden nakit olarak çekebilecek veya alışverişlerinde kullanabilecek.

Depozito uygulaması 1 Temmuz'da başlıyor: Ekonomiye yıllık 30 milyar liralık katkı sağlayacak

Öte yandan, 1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde iade noktası olarak hizmet verecek market zincirleri, süpermarketler, bakkallar ve büfeler ile HOREKA (otel, restoran ve kafe) işletmeler iade edilen ve tüketilen içecek ambalajlarını biriktirerek seçecekleri saha operatörüne teslim edecek.

Depozito uygulaması 1 Temmuz'da başlıyor: Ekonomiye yıllık 30 milyar liralık katkı sağlayacak

Uygulama ile ambalajların ekonomiye kazandırılması ve doğal kaynak kullanımının azaltılmasının hedeflendiğini belirten Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztür, “Üreticiden tüketiciye, iade noktalarından geri dönüşüm tesislerine kadar tüm süreç dijital olarak takip ediliyor. Böylece hem şeffaf hem de güvenilir bir yapı oluşturuyoruz. Sistemin Türkiye ekonomisine yıllık yaklaşık 30 milyar liralık katkı sağlamasını hedefliyoruz. Çevresel fayda ile ekonomik kazanımı aynı potada buluşturan güçlü bir model oluşturuyoruz” dedi.

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