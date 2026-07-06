Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamasına göre yaşlı aylığından engelli aylığına birçok ödenek yükseltildi. İşte artan ödenek grupları ve miktarları...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde artışa gidildiğini duyurdu.

Sosyal hizmet ve yardımların erişilebilirliğini ve etkinliğini artırmak için çalıştıklarını vurgulayan Göktaş, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde hiçbir vatandaşı geride bırakmama hedefiyle hareket ettiklerini bildirdi.

Destek alan tüm vatandaşları ilgilendiriyor! Sosyal yardım program ödemeleri artırıldı

BİRÇOK KATEGORİDE AYLIK ÖDEMLER ARTIRILDI

Yapılan yeni düzenleme sonrasında, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artışlı şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını dile getiren Göktaş, sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla yaşlı aylığı 6 bin 393 liradan 7 bin 257 liraya yükseldiğini bildirdi.

Yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip olanların aylığının 5 bin 103 liradan 5 bin 793 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunanların aylığının 7 bin 655 liradan 8 bin 689 liraya yükseldiğini ifade eden Göktaş, 18 yaş altı engelli yakını olanlara ödenen engelli yakını aylığının da 5 bin 103 liradan 5 bin 793 liraya çıkarıldığını aktardı.

Destek alan tüm vatandaşları ilgilendiriyor! Sosyal yardım program ödemeleri artırıldı

Aylık ortalama 516 bin engelliye yapılan evde bakım yardımının, bu yıl temmuz-aralık dönemi için 13 bin 878 liradan 15 bin 755 liraya çıktığını kaydeden Göktaş, bu yıl 48,6 milyar lira evde bakım yardımında bulunduklarını belirtti.

İhtiyaç sahibi ailelere çocukları için SED hizmeti sunduklarını kaydeden Göktaş, bu kapsamda SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarının 9 bin 723 liradan 11 bin 38 liraya yükseldiğini kaydetti.

Göktaş, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasının da 15 bin 532 liradan 17 bin 632 liraya artırıldığını belirtti.

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