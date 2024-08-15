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Haberler > Ekonomi > Devlet 30 milyar dolar veriyor! Yüksek teknoloji üretimi için dev teşvik

Devlet 30 milyar dolar veriyor! Yüksek teknoloji üretimi için dev teşvik

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Devlet 30 milyar dolar veriyor! Yüksek teknoloji üretimi için dev teşvik

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye HIT-30 programıyla yeni nesil enerjili araçlar, batarya ve çip teknolojileri, güneş hücresi ve rüzgâr türbinleri alanlarında üretim üssü olacak. 2030’a kadar 30 milyar dolarlık kaynak yüksek teknoloji alanlarına yönlendirilecek.

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Fatih Özsoy, HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı’nın, derin teknoloji çözümlerinin en kritik parçalarından olan çiplerin Türkiye’de üretilmesi için çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı kapsamında HIT-Elektrikli Araç, HIT-Batarya, HIT-Çip, HIT-Güneş, HIT-Rüzgâr ve HIT-AR-GE olmak üzere 6 farklı çağrı bulunuyor. Bu çağrılarla Türkiye’nin, yeni nesil enerjili araçlar, batarya teknolojileri, çip teknolojileri, güneş hücresi ve rüzgâr türbinleri alanlarında üretim merkezi hâline getirilmesi amaçlanıyor. Türkiye, program doğrultusunda 2030’a kadar vergi desteği ve hibe ile pazar geliştirme desteklerini kapsayan 30 milyar dolarlık kaynağı yüksek teknoloji alanlarına yönlendirecek. Program kapsamındaki HIT-Çip çağrısıyla stratejik alanlarda teknolojik bağımsızlığı ve sanayide rekabetçiliği geliştirmek üzere, Türkiye’nin yarı iletken üretim kapasitesinin artırılması amaçlanıyor. Toplam 5 milyar dolarlık destek bütçeyle, 65 nanometre ve altı çip üretiminin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

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2030’A KADAR MERKEZ OLMA HEDEFİ

HIT-30 Programıyla Türkiye’nin 2030 yılına kadar yüksek teknoloji üretiminde küresel bir merkez olmasının hedeflendiğini belirten Özsoy “Şu ana kadar ülkemizde çip yatırımlarının yeterince gelişmediğini görmekteyiz. Bu program, derin teknoloji çözümlerinin en kritik parçalarından çiplerin ülkemizde üretilmesi için çok önemli bir adım” dedi. Özsoy, bu yeni yatırımlarla birlikte çip sektöründe faaliyet gösteren firmalar için birçok yatırım fırsatının doğacağına işaret ederek “Devletimizin bu alandaki büyük destekleri sayesinde, yerli çip üretiminde önemli bir ivme kazanılmasını ve bunun olumlu sonuçlarını yakın dönemde net şekilde görmeyi bekliyoruz. Büyük potansiyele sahip bu alanda yapılacak yatırımlarla, yerli çip üretimini artırarak teknoloji alanında dışa bağımlılığı azaltmak ve Türkiye’nin bu alanda önemli bir oyuncu hâline gelmesi mümkün. Hemen her teknoloji ürününde kullanılan çiplerin üretiminde yerli kaynakların kullanılması, ekonomik anlamda da büyük katkı sağlayacaktır. Ülkemizin çip sektöründe yetkinlik kazanması yerli teknolojilerde üretim maliyetlerini düşürürken uluslararası rekabet gücümüzü artıracak ve teknoloji ihracatımızı destekleyecektir” diye konuştu.

Devlet 30 milyar dolar veriyor! Yüksek teknoloji üretimi için dev teşvik - 2. Resim

DIŞA BAĞIMLILIK AZALACAK

Yüksek teknoloji yatırımlarının özellikle istihdam açısından büyük bir potansiyel taşıdığını aktaran Özsoy, şöyle konuştu: Yeni iş alanlarının açılması, nitelikli iş gücünün gelişimine katkı sağlayacak ve genç nüfusumuza istihdam imkânları sunacak. Bu sayede, Türkiye’nin teknoloji alanındaki insan kaynağı kapasitesi de nicelik ve nitelik olarak önemli ölçüde genişleyecektir. Firmalarımızın dünyadaki rekabet gücü artarken ülkemizin dışa bağımlılığı azalacak. Artan yerlilikle birlikte üretim maliyetleri azalacak ve bu adımlar orta vadede ekonomimize, cari açığa olumlu yönde ciddi katkılar getirecektir.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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