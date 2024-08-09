Dikkat çeken hareketler! Altın fiyatlarının önü açılıyor

Altında son dakika! Küresel piyasalarda rahatlama ile birlikte altın fiyatları da kritik seviyeleri aştı. 9 Ağustos 2024 gram altın fiyatı 2610 TL ve ons altın fiyatı 2420 dolardan güne başlıyor. Analistler, “Hedge fonların nakde dönüş paniği azaldı, altın üzerinde satış baskısı hafifledi. 2400 dolar destek ve 2450 dolar direnç olarak öne çıkıyor. Ancak 2450 doların aşılması halinde daha hızlı bir yükseliş görülebilir” değerlendirmesinde buluyor.

TÜRKİYE GAZETESİ / EKONOMİ SERVİSİ - Küresel piyasalarda normalleşme, altın fiyatlarında da kendini gösteriyor. Pazartesi yaşanan şokun ardından 2400 doların altında seyreden ons altın fiyatı, tekrar bu seviyenin üzerine çıktı. Küresel risk endeksinde (VIX) yaşanan düşüş, altın fiyatlarına da destek oluyor.

9 AĞUSTOS GRAM ALTIN FİYATI

Serbest piyasada 9 Ağustos 2024 gram altın fiyatı 2610 TL’den haftanın son işlem gününe başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise gram fiyatı 2627-2667 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 350 TL, yarım altın 8 bin 685 TL ve tam altın 17 bin 320 TL’den atılıyor.

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9 AĞUSTOS ONS ALTIN FİYATI

Küresel piyasalarda ons altında işlemler 2420 dolara yakın seviyelerden devam ediyor. Ons altın için önemli göstergeler olan dolar endeksi (DXY) 103,20 ve ABD 2 yıllık tahvil faizi de %4’e yakın yatay görünümünü koruyor. Ons ve gram altında düne göre bugün, %1 civarında yükseliş öne çıkıyor.

ALTINDA 2024 HEDEF VE BEKLENTİ

ABD’de resesyon korkuları, piyasalarda panik satışlara sebep olmuş ve altın da bundan etkilenmişti. Ancak bu hafta ABD açıklanan Temmuz PMI Hizmet Endeksi 48,8’den 51,4'e yükseldi ve daralma bölgesinden çıktı. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları da 249 binden 233 bine geriledi. Her iki gösterge de resesyon endişelerini hafifletti ve küresel borsalarla birlikte altın fiyatlarını da destekledi.

FED VE JEOPOLİTİK RİSKLER

Analistler; İsrail-İran ve Rusya-Ukrayna gerilimlerinin jeopolitik riskler tarafında sürdüğünü belirterek, “Normalde iyi gelen ABD verileri altın fiyatlarını frenlerdi ancak bu sefer resesyon paniğinin bir miktar dağılması, altında da nakde dönüş için yapılan satış baskısını hafifletti. FED’den faiz indirimi beklentisi de ‘çeyrek mi yarım puan mı’ şeklinde devam ediyor. Dolayısıyla şartlar altından yana” diye konuşuyor.

BU SEVİYELERE DİKKAT

Son düşüşte ons altında 2365-2380 dolar bandı yeni bir dip seviyesi olarak öne çıktı. Bu destek üzerinde 2400 dolar, ons altında geri çekilmelerde ara destek olarak izleniyor. Analistler, 2450 doların önemli bir direnç olarak takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.