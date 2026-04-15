Türkiye’de Mart 2026 itibarıyla ortalama (imarsız) arazi metrekare fiyatı 764 TL olarak ölçüldü. Son 1 yıllık dönemde arazi fiyatlarında %17,36 oranında artış kaydedildi. Bu artış, %31’e yakın seyreden yıllık TÜFE’nin altında kaldı. Böylece arazi yatırımcısı son 1 yıllık dönemde reel kayıp yaşadı. İller bazında bakıldığında ise %75’e varan yükselişler dikkat çekerken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu şehirleri en çok kazandıran iller oldu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de gayrimenkul yatırımcısının tercihlerinden biri de bağ, bahçe, tarla hükmündeki imarsız araziler olurken, sahada dikkat çeken fiyatlamalar yaşanıyor.

Ülkede Mart 2026 itibarıyla ortalama (imarsız) arazi metrekare fiyatı 764 TL olarak ölçüldü. Endeksa verilerine göre son 1 yıllık dönemde arazi fiyatlarında ortalama %17,36 oranında artış kaydedildi. Ancak bu artış, %31’e yakın seyreden yıllık TÜFE’nin oldukça altında kaldı. Böylece arazi yatırımcısı, son 1 yıllık dönemde reel olarak kayıp yaşadı.

EN ÇOK YÜKSELEN İLLER

Öte yandan iller bazında bakıldığında daha farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Mart ayı itibarıyla son 1 yıllık dönemde arazi fiyatlarının en çok arttığı iller ve artış oranları şöyle sıralanıyor:

İl Oran Bingöl %75,11 Diyarbakır %74,06 Hakkâri %73,79 Şırnak %68,93 Kırşehir %60,33 Tunceli %49,69 Uşak %41,55 Nevşehir %36,79 Bolu %33,48 Şanlıurfa %30,34 Elâzığ %29,82 Hatay %27,89 Trabzon %27,86 Giresun %27,45 Muş %27,00

DOĞU VE GÜNEYDOĞU DETAYI

Son 1 yılda arazi fiyatlarının en çok arttığı illere bakıldığında; Doğu ve Güneydoğu Anadolu şehirleri listede ilk sıralarda yer alıyor. İlk 5’teki şehirler %50 ve üzerinde prim yaparken; Bingöl, %75 gibi yüksek bir artışla enflasyonu ikiye katladı ve listenin zirvesinde konumlandı.

Rakamlar, arazi yatırımını Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde yapanların daha kazançlı çıktığını ortaya koydu.

NEVŞEHİR, BOLU, TRABZON…

İlk 15 şehre bakıldığında listede; Kırşehir, Nevşehir gibi Orta Anadolu ve Trabzon, Giresun gibi Doğu Karadeniz illerinin yanı sıra Bolu gibi Marmara Bölgesine yakın şehirler de bulunuyor.

Ancak Şanlıurfa, Elâzığ, Hatay, Trabzon, Giresun ve Muş gibi şehirler “en çok yükselenler” listesinde yer alsa da bu illerdeki primler yıllık TÜFE’nin altında kaldı.

3 BÜYÜKŞEHİRDE DURUM

Bu arada İstanbul’da arazi fiyatlarında yıllık artış %20,27, Ankara’da %10,34 ve İzmir’de %15,02 olarak gerçekleşti. Her 3 büyükşehirde de arazi fiyatlarındaki yükseliş yıllık enflasyonun gerisinde kaldı ve yatırımcısına reel olarak kayıp yaşattı.

