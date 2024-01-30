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    • Doğu'dan Batı'ya lezzet yolculuğu: Türk çayı Japonya'da

    Türk çayı, önde gelen uygulamaları öğrenmek ve bu bilgileri üretim süreçlerine entegre etmek ile küresel pazardaki rekabet avantajının artırılması için Japonya'da tanıtıldı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Doğu&#039;dan Batı&#039;ya lezzet yolculuğu: Türk çayı Japonya&#039;da
    Türk Çayı, Japonya, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Türk çayı, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğince (DKİB) Japonya'nın Tokyo ve Shizuoka kentlerinde tanıtıldı.

    DKİB'den yapılan yazılı açıklamada, Türk çayının küresel pazardaki rekabet avantajının artırılması amacıyla Japonya'ya ziyaret gerçekleştirildiği belirtildi. Ziyarette, bilgi alışverişi ve işbirliği için önemli adımlar atıldığına işaret edilen açıklamada, ziyaret ile Japon çay endüstrisinin önde gelen uygulamalarını öğrenmek ve bu bilgileri Türk çayı üretim süreçlerine entegre etmek açısından kritik sonuçlara ulaşıldığı aktarıldı.

    ÜRETİM SÜRECİNE DAHİL EDİLECEK

    Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Japonya ziyaretinin başarılı geçtiğini vurguladı.

    Elde edilen bilgilerin Türk çayının üretim süreçlerine başarılı şekilde entegre edileceğini belirten Gürdoğan, ziyaretin Türk çayının kalitesini artırma hedefine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

    Gürdoğan, gelecekteki işbirliklerini güçlendirmek adına çaba sarf edeceklerini dile getirerek, ziyaretin Türk çayının küresel pazardaki görünürlüğünü artırma ve uluslararası çay endüstrisi ile güçlü bağlar kurma çabalarını daha da ileriye taşıdığını kaydetti.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Türk ÇayıJaponya
    Haberler > Ekonomi > Doğu'dan Batı'ya lezzet yolculuğu: Türk çayı Japonya'da
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