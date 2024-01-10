Dünya Bankası'ndan Türkiye tahmini

10 Ocak 2024 13:47 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 13:52

Dünya Bankası, 'Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nun Ocak 2024 sayısında Türkiye, ABD, Euro Bölgesi ve Çin için büyüme tahminlerini açıkladı. Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesinde iyimser bir tablo çizen banka, 2023'te yüzde 4,2, 2024'te yüzde 3,1, 2025'te yüzde 3,9 büyüme öngördü.

Raporda Türkiye'nin yüzde 3,8'lik ikinci çeyrek büyümesine de dikkat çekildi. Tüketimin çift haneli oranlarda artması ve hükümet harcamalarının güçlü seyrini sürdürmesine rağmen gerçekleşen büyümenin, olumlu anlamda 'şaşırttığı' ifade edildi.

ABD, EURO BÖLGESİ VE ÇİN İÇİN TAHMİN

Dünya Bankası, ABD'nin 2024 için büyüme beklentisini ise 0,8 yüzde puan artırarak yüzde 1,6'ya çıkardı. Euro Bölgesi için 2024 büyüme beklentisini yüzde 0,7 olarak açıklayan banka, Çin'in 2024'te yüzde 4,5 büyümesini öngördüklerini açıkladı.

Küresel ekonomiye ilişkin de tahminlerini sıralayan banka, daha önce yüzde 2,6 olarak açıklanan 2024 büyüme beklentisini, yüzde 2,4 olarak revize etti.

KÜRESEL EKONOMİDE 30 YILIN EN YAVAŞ BÜYÜMESİ

Küresel ekonominin bir yıl öncesine göre daha iyi bir yerde olduğuna işaret edilen raporda, küresel resesyon riskinin, büyük ölçüde ABD ekonomisinin gücü sayesinde azaldığı ancak artan jeopolitik gerilimlerin dünya ekonomisi için kısa vadede yeni tehlikeler oluşturabileceği vurgulandı.

Raporda, büyük ekonomilerin çoğunda büyümeyle küresel ticaretin yavaşlaması ve on yıllardır görülen en sıkı finansal koşullar nedeniyle gelişmekte olan birçok ekonominin orta vadeli görünümünün karardığı ifade edildi.

Bu yıl küresel ticaret büyümesinin pandemiden önceki 10 yılın ortalamasının yalnızca yarısı olmasının beklendiğine değinilen raporda, gelişmekte olan ekonomilerin borçlanma maliyetlerinin yüksek kalması ve küresel faiz oranlarının enflasyona göre düzeltilmiş olarak son 40 yılın en yüksek seviyelerinde olmasının muhtemel olduğu belirtildi.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARLARI NORMALLEŞME GETİRDİ

Merkez Bankası'nın politika faizlerini Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından kümülatif olarak 2 bin 150 baz puan artırdığı vurgulanan raporda, para politikasında daha fazla normalleşmeye doğru bir değişim başladığı ifade edildi. Seçimlerden bu yana borç ve hisse senedi portföyü girişlerinin hızlandığı, bunun sonucunda döviz rezervleri üzerindeki baskının hafiflediği belirtildi.