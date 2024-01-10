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    Dünya Bankası'ndan Türkiye tahmini

    Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    2024 yılı için küresel ekonomide büyüme beklentisini yüzde 2,6'dan yüzde 2,4'e düşüren Dünya Bankası, Türkiye'nin performansına ilişkin iyimser bir tablo çizdi. Banka, Türkiye'nin 2024'te yüzde 3,1, 2025'te ise yüzde 3,9 büyümesini beklediklerini açıkladı.

    Dünya Bankası&#039;ndan Türkiye tahmini
    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı

    Dünya Bankası, 'Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nun Ocak 2024 sayısında Türkiye, ABD, Euro Bölgesi ve Çin için büyüme tahminlerini açıkladı. Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesinde iyimser bir tablo çizen banka, 2023'te yüzde 4,2, 2024'te yüzde 3,1, 2025'te yüzde 3,9 büyüme öngördü.

    Raporda Türkiye'nin yüzde 3,8'lik ikinci çeyrek büyümesine de dikkat çekildi. Tüketimin çift haneli oranlarda artması ve hükümet harcamalarının güçlü seyrini sürdürmesine rağmen gerçekleşen büyümenin, olumlu anlamda 'şaşırttığı' ifade edildi.

    ABD, EURO BÖLGESİ VE ÇİN İÇİN TAHMİN

    Dünya Bankası, ABD'nin 2024 için büyüme beklentisini ise 0,8 yüzde puan artırarak yüzde 1,6'ya çıkardı. Euro Bölgesi için 2024 büyüme beklentisini yüzde 0,7 olarak açıklayan banka, Çin'in 2024'te yüzde 4,5 büyümesini öngördüklerini açıkladı.

    Dünya Bankası'ndan Türkiye tahmini

    Küresel ekonomiye ilişkin de tahminlerini sıralayan banka, daha önce yüzde 2,6 olarak açıklanan 2024 büyüme beklentisini, yüzde 2,4 olarak revize etti.

    KÜRESEL EKONOMİDE 30 YILIN EN YAVAŞ BÜYÜMESİ

    Küresel ekonominin bir yıl öncesine göre daha iyi bir yerde olduğuna işaret edilen raporda, küresel resesyon riskinin, büyük ölçüde ABD ekonomisinin gücü sayesinde azaldığı ancak artan jeopolitik gerilimlerin dünya ekonomisi için kısa vadede yeni tehlikeler oluşturabileceği vurgulandı.

    Raporda, büyük ekonomilerin çoğunda büyümeyle küresel ticaretin yavaşlaması ve on yıllardır görülen en sıkı finansal koşullar nedeniyle gelişmekte olan birçok ekonominin orta vadeli görünümünün karardığı ifade edildi.

    Dünya Bankası'ndan Türkiye tahmini

    Bu yıl küresel ticaret büyümesinin pandemiden önceki 10 yılın ortalamasının yalnızca yarısı olmasının beklendiğine değinilen raporda, gelişmekte olan ekonomilerin borçlanma maliyetlerinin yüksek kalması ve küresel faiz oranlarının enflasyona göre düzeltilmiş olarak son 40 yılın en yüksek seviyelerinde olmasının muhtemel olduğu belirtildi.

    MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARLARI NORMALLEŞME GETİRDİ

    Merkez Bankası'nın politika faizlerini Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından kümülatif olarak 2 bin 150 baz puan artırdığı vurgulanan raporda, para politikasında daha fazla normalleşmeye doğru bir değişim başladığı ifade edildi. Seçimlerden bu yana borç ve hisse senedi portföyü girişlerinin hızlandığı, bunun sonucunda döviz rezervleri üzerindeki baskının hafiflediği belirtildi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı
    Dünya BankasıTürkiye
    Haberler > Ekonomi > Dünya Bankası'ndan Türkiye tahmini
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