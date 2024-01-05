Birleşmiş Milletler'den Türkiye için enflasyon tahmini: Çift haneler sürecek

5 Ocak 2024 10:33 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 10:37

BM, yayınladığı “Dünya Ekonomik Durumu ve Görünümü 2024” raporunda, Türkiye ekonomisinin 2022 yılında yüzde 5,5 büyüdüğünü, büyümenin 2023’te yüzde 3,5’e gerilediğini ve 2024’te yüzde 2,7 ile daha da düşmesini beklediklerini belirtti. Kuruluş, 2025 yılında ise büyümenin yüzde 3,1’e yükselerek toparlanacağını tahmin etti.

BM, daha önce Türkiye ekonomisinin 2023’te yüzde 4,2, 2024 ve 2025’te yüzde 3,5 büyüyeceğini öngörüyordu.

BM, TÜRKİYE İÇİN BÜYÜME BEKELNTİSİNİ DÜŞÜRDÜ

BM, Türkiye için yaptığı değerlendirmede, "2023 yılının başlarında ülke, geniş çaplı hasara ve on binlerce kişinin ölümüne yol açan bir dizi depremle sarsılmıştır. İlk değerlendirmelerde doğrudan zararın 34 milyar dolar (Dünya Bankası, 2023) ve geniş ekonomik maliyetin 84 milyar dolar (TÜRKONFED, 2023) olduğu tahmin edilmiş, bu da o yıl için GSYH'de yaklaşık yüzde 1'lik bir kayıp anlamına gelmiştir.

Ancak, daha sonra etkilerin büyük ölçüde etkilenen bölgede lokalize olduğu tespit edilmiştir. GSYH açısından, depremden etkilenen bölgelerdeki yeniden yapılanma harcamaları ekonomik faaliyetlerdeki aksamayı kısmen telafi etmiştir. Ayrıca, yılın ilk yarısında beklenenden daha güçlü seyreden iç talep ve mali teşvikler, ekonomik büyümeyi yılın başlarında açıklanan tahminlerin üzerine çıkarmıştır." ifadelerini kullandı.

ENFLASYON 2025'TE YÜZDE 21,7 OLACAK

BM, Türkiye’de yıllardır uygulanan geleneksel olmayan para politikası ve düşük faiz oranlarının verimliliği ve ekonomik büyümeyi büyük ölçüde artırmadığını savundu. Bu durumun da zayıf bir yerel para birimiyle sonuçlandığını belirtti. Zayıf para biriminin enflasyonda hızlı yükselişe yol açtığını belirten BM, 2024 yılında enflasyonda bir gerileme olsa da enflasyonun 2025’e kadar çift hanelerde kalmaya devam edeceğini savundu.

Türkiye’de 2023 yılında enflasyonun yüzde 55,2 olacağını tahmin eden BM, yıllık enflasyonun 2024’te yüzde 42,6’ya ve 2025’te yüzde 21,7’ye gerileyeceğini öngördü.