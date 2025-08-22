Dünyanın en büyükleri belli oldu! 45 Türk şirketi 'ilk 250' listesinde

Ticaret Bakanlığı, ENR dergisinin "En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması Listesi"ne 2025 yılında 45 Türk müteahhitlik firmasının girdiğini bildirdi.

Bakanlık, inşaat sektörü dergisi ENR'nin 2025 yılına ilişkin "En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması Listesi" ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Küresel pazarda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, Türk yurt dışı müteahhitlik sektörü temsilcilerinin dünya liginde yine ön sıralarda yerini aldığına işaret edilen açıklamada, Türk müteahhitlik sektörünün uluslararası alandaki başarısının bir kez daha tescillediği vurgulandı.

Açıklamada, ENR'nin 2024 yılı listesinde 43 Türk firmasının yer aldığı anımsatılırken, "2025 yılı listesinde Türk firma sayısı 45’e yükselmiş ve rekor bir başarıya imza atılmıştır. Firma sayısı itibarıyla, 76 firmayla birinci sırada yer alan Çin'in ardından, 45 firma ile Türkiye ikinci sırada bulunuyor. 2024 yılında 45 Türk müteahhitlik firmasının üstlendiği uluslararası projelerin değeri 20,8 milyar dolar olarak gerçekleşti." ifadeleri kullanıldı.

Türk müteahhitlerin üstlendikleri işlerin listede yer alan 250 firmanın toplam proje büyüklüğü içindeki payının yüzde 4,2 olduğunun aktarıldığı açıklamada, ⁠uluslararası proje değerleri itibarıyla Türk müteahhitlik sektörünün, Hollanda, İsveç ve Almanya'nın önünde dünya 9'uncusu olduğu bildirildi.

İLK 100 FİRMA ARASINA 8 TÜRK FİRMASI GİRDİ

Açıklamada, toplam proje büyüklüğü sıralamasında birinci sırada 127,4 milyar dolar ile Çin firmalarının yer aldığı belirtilerek, "2025 yılı listesinde ilk 100 firma arasına 8 Türk firması girmeyi başardı. Bunların ikisi ilk 50 firma arasında yer alarak uluslararası müteahhitlik sektöründe Türkiye'nin prestijini daha da güçlendirdi. Küresel inşaat sektörü, bölgesel çatışmalar, tedarik zinciri sorunları, enflasyon ve iş gücü sıkıntıları nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor. 2024 verilerine göre, dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitlik firmasının toplam proje büyüklüğü, sadece yüzde 0,5 artışla 501,2 milyar dolara ulaşabildi. ⁠Siyasi belirsizlikler, artan işçilik ve arsa maliyetleri yatırımcıları çekimser hale getirirken, girdi maliyetlerindeki yükseliş sektör üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor." değerlendirmelerinde bulunuldu.

ENR dergisinin, "En Büyük 225 Uluslararası Teknik Müşavirlik Firması Listesi" sonuçlarını da açıkladığına işaret edilen açıklamada, listede bu yıl da 8 Türk teknik müşavirlik firmasının yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada, ⁠⁠firma sayısı itibarıyla ABD, Çin, İtalya, Güney Kore ve Japonya'nın ardından Türkiye'nin geçen yıla göre bir sıra yükselerek İspanya ile birlikte 6'ncı sırada yer aldığı ifade edildi.

TÜRK FİRMALARI 544,9 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE MÜTEAHHİTLİK PROJESİ ÜSTLENDİ

Türk müteahhitlik sektörünün 1972'de başlayan yurt dışı faaliyetlerinin, aradan geçen sürede ivmesini koruduğuna ve daha ileriye gittiğine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: