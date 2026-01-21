Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan “Global500-Dünyanın En Değerli 500 Markası 2026” çalışması sonuçlandı.

Apple, 607,6 milyar dolarla geçen yıl olduğu gibi dünyanın en değerli markası olarak belirlendi. Apple’ı 565,3 milyar dolarla Microsoft, 433,1 milyar dolarla Google takip etti.

Microsoft’un marka değeri 2025’te yaklaşık 461,1 milyar dolar, Google’ın 413 milyar dolar seviyesindeydi. Söz konusu listede ABD şirketi Amazon yaklaşık 369,9 milyar dolarla 4’üncü, ABD şirketi Nvidia 184,3 milyar dolarla 5’inci, Çinli şirket Tiktok 153,5 milyar dolarla 6’ncı, ABD’li perakende şirketi Walmart 141 milyar dolarla 7’nci, Güney Koreli Samsung 119,2 milyar dolarla 8’inci, ABD’li Facebook 107 milyar dolarla 9’uncu, Çinli State Grid 102,4 milyar dolarla 10’uncu oldu. Türk markaları bu yıl da ilk 500’e giremedi. Dünyanın en değerli 500 markasının değeri ise bir önceki yıla oranla yüzde 10 artarak 10,4 trilyon dolara erişti.

