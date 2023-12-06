Durukan Şekerleme halka arz ile yatırımcının da ağzını tatlandırmak istiyor

6 Aralık 2023 06:04 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 06:07

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK'İN HABERİ - Cirosunun yarıdan fazlasını ihracattan elde eden Ankara merkezli Durukan Şekerleme, 2024’e üretim kapasitesini artıracak ve kendi enerjisini üretecek yatırımlarla girecek. Halka arz için SPK’ya da başvuran şirket, ihracat gelirlerinin yüzde 35-40’ını ABD’ye satışlardan elde ediyor. Şirket ABD pazarı için dünyada ilk kez şekersiz lolipop üretiyor. Şirketin yıl sonu ciro hedefi 530 milyon TL. Durukan Şekerleme Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Durukan, şirketin temellerinin, 1976’da anneleri Mübiye Durukan ve babaları Mehmet Durukan tarafından atıldığına işaret ederek “Yatırım yapmayı, üretmeyi ve her zaman mükemmeli başarmayı hedefledik. ABD başta olmak üzere, Avrupa, Orta Doğu, Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Afrika ve Uzak Doğu ülkeleri pazarlarına girdik. Durukan markalı ürünler bir dünya markası olma yolunda hızla ilerlemektedir. Yatırımlar ile ürün çeşidinde ve üretim tonajlarında artışlar sağladık. 2024 yılında jelly ve tablet şeker olmak üzere iki adet yeni ürün grubunu şirket portföyüne kazandırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda tablet şeker hat yatırımını 2024 yılının son çeyreğinde tamamlamayı ve devreye almayı, JELLY üretim hattını ise 2026 yılının ilk çeyreğinde devreye almayı planlıyoruz” dedi.

69 FARKLI ÜLKEYE İHRACAT

Durukan Şekerleme Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Durukan da son üç yılda 4 milyon avroluk yatırım yaptıklarını, 1,5 milyon avroluk daha yatırım yapacaklarını, halka arz sonrası ise daha büyük yatırım planları olduğunu kaydederek “Son üç yılda 69 farklı ülkeye ihracat yaptık. İhracatımızın ciromuzdaki payı 2022’de yüzde 54 oldu. 2023’ün ilk yarısında bu oran yüzde 60’a ulaştı. Yenilikçi ve katma değerli ürünler ile karlı büyüme hedefli yatırımlar yapıyoruz” diye konuştu. Şirket halka arzdan gelecek kaynakların yüzde 40-45’ini üretim kapasitesini artırıcı yatırımla ile GES yatırımında kullanmayı planlıyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla enerjinin öneminin bir defa daha ortaya çıktığını belirten Ertuğrul Durukan, şöyle konuştu: Kendi enerjimizi üreterek enerji kaynaklı üretim maliyetimizi aşağıya çekmeyi ve karbon ayak izimizi azaltarak sürdürülebilirlik hedeflerimize yaklaşmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda 6 MW ila 8 MW’lık GES yatırımı yapma planımız bulunuyor.