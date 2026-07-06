Üretimi sonlandırılan Fiat Egea ilk 6 ayda 22 bin 648 adet satış yapmış ve bu modelin yerli üretim içindeki payı %15’e yaklaşmıştı. “Yerini kim alacak” soruları artarken, haziran satışlarına bakıldığında Bursalı yeni bir model önemli performansa ulaştı ve tek başına Egea’nın aylık ortalama satışının %57’sini yakaladı. Sektör temsilcileri, eylül sonrasında banttan inecek 2 yeni yerli modele daha dikkat çekiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye otomobil piyasasında 2026’nın ilk yarısı geride kalırken, sektörde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre;

-Otomobil ve hafif ticari araç satışları, yılın ilk yarısında yüzde 8,19 azalarak 558 bin 179 adet oldu.

-Sadece otomobil satışları ise 440 bin 234 adet olarak gerçekleşti ve yüzde 9,79 geriledi.

-Otomobil pazarının %35,34’ü yani 155 bin 559 adedi Türkiye’de üretildi.

-İthal otomobillerin payı %64,66 oldu. Bu dönemde 284 bin 675 adet ithal otomobil satıldı.

6 AYDA EN ÇOK SATAN MODELLER

Ocak-Haziran 2026 döneminde Türkiye’de en çok satılan otomobil modelleri şöyle sıralandı:

1-Renault Clio: 28 bin 892

2-Renault Megane Sedan: 17 bin 375

3-Toyota Corolla: 17 bin 215

4-Fiat Egea Sedan: 14 bin 766

5-Toyota C-HR: 13 bin 992

6-Renault Duster: 12 bin 863

7-Togg T10X: 12 bin 3

8-Hyundai i20: 11 bin 919

9-Volkswagen Taigo: 11 bin 741

10-Peugeot 2008: 10 bin 656

Egea’nın yerini kim alacak? İşte pazara hızlı giren ‘yeni yerli’

YERLİ ÜRETİMDE EGEA FAKTÖRÜ

Fiat Egea’nın üretiminin haziran ayında sonlandırılması sektördeki en önemli gelişmeler arasında yer aldı. İlk yarıda;

-Egea Sedan 14 bin 766 adet ve Egea Cross 7 bin 882 adet satış performansı yakalamıştı.

-Her iki modelin toplam yerli üretimdeki payı %14,56 oldu.

-İlk yarıda Fiat Egea hariç bakıldığında ise yerli üretim araçların payı %30,19 oluyor.

EGEA BAŞKA, YERLİ ÜRETİM BAŞKA…

Sektör temsilcileri, Egea’nın fiyat performans aracı olarak geniş bir tabana ulaştığını, “yerli üretim” olarak şu anda tek bir “yeni” modelin benzer satış rakamını yakalamasının zor olduğunu ifade ediyor.

Pazarın üretimde ve satışta olan diğer yerli modellere kayabileceğini öngören sektör temsilcileri, bununla birlikte farklı birkaç yerli “yeni” modelin, Egea’dan boşalan “yurt içi üretim payının” korunmasında etkili olabileceğini öngörüyor.

Egea’nın yerini kim alacak? İşte pazara hızlı giren ‘yeni yerli’

DİKKAT ÇEKEN 3 YENİ ADAY

Sadece haziran ayında gerçekleşen satışlara bakıldığında, Bursalı yeni Renault Boreal dikkat çeken bir performansa ulaştı. Renault’un en son SUV’u geçen ay 2 bin 160 adet satışla iyi bir başlangıç yaptı ve kendi gövde yapısında ilk 3 araç arasına girmeyi başardı. Sektör temsilcileri, eylülde pazara girecek Hyundai Ioniq 3 ve yine son çeyrekte Bursa’da banttan inecek Dacia Striker’ı da, otomobil pazarında “yerli üretim payı” için önemli 2 model olarak gösteriyor.

Boreal’ın haziran satışları, Egea’nın aylık ortalama 3 bin 775 adet olan satışının %57,22’sine de denk geldi.

Egea’nın yerini kim alacak? İşte pazara hızlı giren ‘yeni yerli’

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