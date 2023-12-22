Elektrikli araçta vergi kalktı, milyonlarca dolar zarar önlendi! Bakan Bolat Togg için dev anlaşmayı müjdeledi

22 Aralık 2023 09:52 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 10:12

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamındaki elektrikli araçların ticareti için sağlanan menşe kolaylığına ilişkin açıklamada bulundu. Söz konusu anlaşmanın 2027 yılına kadar uzatıldığını müjdeleyen Bakan Bolat, bu sayede elektrikli araç ihracatında milyonlarca dolarlık zararın önlendiğini söyledi.

İNGİLTERE İLE ANLAŞMANIN SÜRESİ UZADI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Bakan Bolat yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Komitesinin, elektrikli araçların menşe kurallarına ilişkin geçiş sürecini uzatma kararı aldığını belirtti. STA kapsamında elektrikli araçların ticareti için sağlanan menşe kolaylığının 2027'ye kadar devam etmesinde anlaştıklarını bildiren Bolat, elektrikli araçların esnek menşe kuralları ile Birleşik Krallık’a vergisiz ihraç edilmeye devam edeceğini aktardı.

MİLYONLARCA DOLARLIK ZARAR ÖNLENDİ

Türkiye olarak, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık’taki potansiyel elektrikli araç üreticileri dahil girişimcilerin esnek menşe kurallarının devam ettirilmesi talepleri çerçevesinde, mevcut kuralların uzatılması amacıyla, konuyu uzun süredir takip ettiklerini hatırlatan Bolat, Yoğun çabalar sonucu imzalanan kararı 1 Ocak 2024'te uygulamaya koymayı hedeflediklerini söyledi.

Bu kararla esnek menşe kurallarının devam ettirileceğine dikkati çekten Bakan Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"İhracatçılarımızın bir süre daha anılan ürünler için STA’daki tercihli rejimden faydalanmaya devam etmesi sağlanmış ve yüzde 10’luk bir gümrük vergisine tabi olmaları önlenmiştir. Bu sayede, Birleşik Krallık’a elektrikli araç ihracatımızda yaklaşık 615 milyon dolar tutarında bir zararın önüne geçilmiştir. Öte yandan, bu süre zarfında belli firmaların da yatırımlarının sonuçlandırılmasına zaman kazandırılmış, 2027 yılına gelindiğinde, katı menşe kurallarına geçilse dahi yatırımlarla elde edilecek kazanımlarımızla yeni uygulamaya hazırlıklı olunması sağlanmıştır."

TOGG İHRACATI İÇİN KRİTİK ADIM

Bolat, gelecek dönemde, Togg ihracatı için de bu kararların önemli olduğuna işaret ederek, bu konuda iddialı olmaya devam edeceklerini vurguladı. Bolat, bu çalışmaların küresel ölçekte Türkiye'nin elektrikli araç ihracatı konusunda önde olmasını sağlayacağını söyledi.