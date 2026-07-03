Tesla'nın 2026'nın ikinci çeyreğinde teslimattaki yüzde 25'lik performansı beklentileri aştı. Fakat Tesla'nın bu performansına rağmen şirketin hisseleri günü yüzde 7,49 değer kaybederek 393,45 dolardan tamamladı.

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, 2026'nın ikinci çeyreğine ilişkin üretim ve teslimat verilerini açıkladı. Şirket, nisan-haziran döneminde 451 bin 758 araç üretirken, 480 bin 126 aracın teslimatını gerçekleştirdi. Böylece Tesla'nın üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1, teslimatları ise yüzde 25 arttı.

İlk çeyrekle karşılaştırıldığında ise üretim yüzde 10,6, teslimatlar ise yüzde 34,1 yükseldi.

TESLA PİYASA BEKLENTİLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Tesla'nın ikinci çeyrek teslimatları, yaklaşık 406 bin araç seviyesindeki piyasa beklentilerini de geride bıraktı. StreetAccount anketine katılan analistler yaklaşık 406 bin 600 araç teslimatı beklerken, Tesla'nın derlediği analist tahminlerinin ortalaması ise 406 bin 24 seviyesinde bulunuyordu. Böylelikle Tesla küresel pazardaki beklentileri aşarak pazarda olan yerini korudu.

Elon Muskın Kara günü! Teslanın teslimat başarısı borsaya yansımadı

ÇOK SATAN MODEL Y'NİN 6 KOLTUKLU VERSİYONU SATIŞTA

Şirket rakiplerine ve küresel pazardaki konumunu güçlendirmek amacıyla da ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Tesla, en çok satan elektrikli SUV modeli Model Y'nin altı koltuklu ve uzun dingil mesafeli versiyonunu ABD'de satışa sundu. Yaklaşık 325 mil menzil sunan yeni model, 61 bin 990 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkardı.

Yeni Model Y'nin uzun dingil mesafeli versiyonu ilk olarak geçen yıl Çin'de "Model Y L" adıyla satışa sunulmuş, daha sonra Asya-Pasifik pazarına açılmıştı. Şirket, tamamen yeni bir model geliştirmek yerine Model Y ve Model 3 serilerinin farklı versiyonlarını piyasaya sürerek talebi canlı tutmayı hedefliyor.

Elon Muskın Kara günü! Teslanın teslimat başarısı borsaya yansımadı

HERŞEYE RAĞMEN HİSSELERDE DÜŞÜŞ YAŞANIYOR

Fakat Tesla'nın ikinci çeyrek performansı ve yeni çıkan Tesla Y model aracına rağmen hisselerde düşüş yaşandı. Bu veriler doğrultusunda şirketin performansı yatırımcıların beklentisini karşılamadı. Tesla hisseleri günü yüzde 7,49 değer kaybederek 393,45 dolardan tamamladı. Böylece şirket hisseleri yaklaşık son bir yılın en sert günlük düşüşlerinden birini yaşadı.

Freedom Broker,Truist Securities ve Morgan Stanley gibi aracı kurumlar ise hisselerdeki gerilemeye rağmen hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize etti. Freedom Broker hedef fiyatını 400 dolardan 420 dolara, Truist Securities ise 400 dolardan 430 dolara yükseltti. Morgan Stanley ise 415 dolarlık hedef fiyatını korudu.

Elon Muskın Kara günü! Teslanın teslimat başarısı borsaya yansımadı

Elon Musk'ın en değerli şirketlerinden biri olan Tesla'nın hisselerindeki bu aşağı yönlü düşüş ise güçlü teslimat verilerine rağmen piyasada soru işaretleri oluşturdu.

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