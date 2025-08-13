Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Emlak ofislerinde yeni dönem! Asılmaya başlandı, barkod da olacak

Emlak ofislerinde yeni dönem! Asılmaya başlandı, barkod da olacak

Sektörün kurumsallaşmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında yetkili emlak ofislerine "e" harfi tabelası asılmaya başlandı. Türkiye genelinde yıl sonuna kadar 50 bine yakın emlakçıya tabela asılması hedeflenirken, tabelada ayrıca barkod da olacağı belirtildi. Müşteriler tarafından barkod okutulduğu zaman işletmenin Ticaret Bakanlığı'ndan yetki belgesi alıp almadığı görülebilecek.

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, konuyla ilgili yaptığı açıklamada sektörde kurumsallığı artırmak amacıyla yetkili emlak ofislerinde "e" harfinin yer aldığı tabelanın kullanılması kararını aldıklarını hatırlattı.

Tabelayı, diğer sektörlerle karıştırılmaması için yeniden tasarladıklarını anlatan Akçam şunları söyledi:

"SEKTÖRE OLAN GÜVENİ ARTIRMAK İÇİN YAPTIK"

"Bu çalışmayı, sektöre olan güveni artırmak için yaptık. Bugün itibarıyla yetkili emlak ofislerinde 'e' tabelamızı asmaya başladık. Tabelada ayrıca barkod da olacak. Müşterilerimiz bu barkodu okuttuğunda, işletmenin Ticaret Bakanlığından yetki belgesi alıp almadığını doğrulayabilecek."

HEDEF YIL SONUNA KADAR 50 BİN TABELA

Ankara'da başlayan uygulamayı Türkiye geneline yaygınlaştıracaklarını belirten Akçam, "Önümüzdeki günlerde tüm illerdeki emlak danışmanlarımız da bunu kullanacak. Yıl sonuna kadar Türkiye'de 50 bine yakın meslektaşımıza bu tabelayı iletmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Emlak danışmanlığının 150 bin kişilik bir sektör olduğunu belirten Akçam, "e" tabelalarının sektör için güvenin simgesi olacağını vurguladı. Akçam, vatandaşların tabelayı gördüğünde orada sorumlu emlak danışmanının çalıştığını kabul ederek işlemini sürdüreceğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"ŞU ANDA HERHANGİ BİR ÜCRET ÖDEMELERİNE GEREK YOK"

"Tüm Emlak Danışmanları Birliğine üye olan meslektaşlarımız bize başvurduklarında, tabelayı onlara götüreceğiz ve asmalarına yardımcı olacağız. Şu anda herhangi bir ücret ödemelerine gerek yok. Biz taleplere göre dağılımı yapacağız."

"TİCARET BAKANLIĞI OLUMLU GÖRÜŞ VERDİ"

Ticaret Bakanlığı'nın da uygulamayla ilgili olumlu görüş verdiğini aktaran Akçam, "Sanıyorum yakın zamanda Bakanlığımız bu konuda zorunluluk getirecek. Türkiye genelinde bunu zorunlu hale getirmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

