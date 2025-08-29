Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan Aile ve Gençlik Fonu'na 10,5 milyar lira destek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan Aile ve Gençlik Fonu'na 10,5 milyar lira destek

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı&#039;ndan Aile ve Gençlik Fonu&#039;na 10,5 milyar lira destek
Enerji, Madencilik, Sosyal Destek, Ekonomi, Evlilik, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Aile müessesesinin desteklenmesi ve gençlerin sosyal risklere karşı korunması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu'na Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından aktarılan tutar, 10,5 milyar lirayı aştı.

Aile ve Gençlik Fonu üzerinden özellikle evlenecek gençlere sağlanan ekonomik ve sosyal destekler devam ederken bu fona enerji ve madencilik gelirlerinden aktarılan pay da desteklere önemli katkı sunuyor. Fona kaynak oluşturulması amacıyla Türk Petrol Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hissesi ile Maden Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hakkının bir bölümü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bağlı kuruluşu Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) eliyle fona aktarılıyor.

MAPEG'DEN 5.2 MİLYAR LİRALIK DESTEK 

Bu kapsamda MAPEG tarafından 2024'te Aile ve Gençlik Fonu'na 5 milyar 220 milyon lira aktarıldı. MAPEG'in yılın ilk 7 ayında fona transfer ettiği tutar, 5 milyar 362 milyon lira oldu.

1 Ocak 2024 itibarıyla Aile ve Gençlik Fonu'na petrol ve maden gelirlerinden aktarılan toplam kaynak 10 milyar 583 milyon lirayı buldu. Bu kaynağın 5 milyar 561 milyon liralık kısmı madenlerden, 5 milyar 22 milyon liralık bölümü petrolden geldi.

DEVLET HAKKININ YÜZDE 20'Sİ FONA

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gerçekleştirdikleri keşiflerin enerji arz güvenliğini güçlendirirken milletin refahına da doğrudan katkı sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar petrol ve doğal gazdan aldığımız devlet hisseleri ile madenlerden elde edilen devlet haklarının yüzde 20'sini Aile ve Gençlik Fonu'na aktararak 10 milyar 583 milyon lira kaynağı gençlerimizin yarınlarına yatırım olarak sunduk. Bugün itibarıyla 56 binden fazla çiftimiz, bu fondan yararlanmaya hak kazandı. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'mız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'ın gayretleriyle bu kaynaklar, gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor, ailelerimizin mutluluğunu büyütüyor."

 

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
Mehmet Ali Erbil'in düğün sabahı yaptıkları şoke etti! Canlı yayın açıp para topladıKorku filminden bir sahne değil! Sessiz tehdit kapıda: Yetkililer bir kez daha uyardı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gelenekseli bir kenara bıraktı, yapılmayanı yaptı! Kısa sürede kendi işinin patronu oldu - EkonomiGelenekseli bir kenara bıraktı, yapılmayanı yaptıFenerbahçe, Mourinho'yu gönderdi! Hissesi değer kazandı - EkonomiMourinho kararı hisseleri hareketlendirdi1.8 milyona sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı! Bayinin cevabı sonrası soluğu mahkeme aldı - Ekonomi1.8 milyona sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadıHizmet Üretici Fiyat Endeksi temmuzda arttı - EkonomiHizmet Üretici Fiyat Endeksi temmuzda arttıTürkiye'de ne kadar işsiz var? TÜİK merak edilen rakamları açıkladı - EkonomiTürkiye'de ne kadar işsiz var? TÜİK rakamları açıkladıTürkiye'de bu işi yapan 15 kadından 1'i: Evimizi geçindiriyoruz, hamdolsun işimiz iyi - EkonomiTürkiye'de bu işi yapan 15 kadından 1'i
Sonraki Haber Yükleniyor...