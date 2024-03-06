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Enflasyonla mücadele için TCMB'den ilave sıkılaştırma adımları

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Enflasyonla mücadele için TCMB&#039;den ilave sıkılaştırma adımları
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TCMB, enflasyonla mücadele için ilave sıkılaştırma adımlarını duyurdu. Buna göre ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sıkılaştırmayı destekleyici yeni adımlar attı.

TAŞIT KREDİLERİNDE DEĞİŞİKLİK

İlave sıkılaşma adımlarına yönelik duyuru yapan TCMB, kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında, TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildiğini bildirildi.

"İLAVE ARDIMLAR ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR"

Kredi büyüme sınırlarına ilişkin uygulamanın etkinliğini artırmak amacıyla menkul kıymet tesisine ek olarak, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilen duyuruda, "Ayrıca, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik ilave adımlar üzerinde çalışılmaktadır." ifadesine yer verildi.

TCMB Para Politikası Kurulu'nun 22 Şubat'taki toplantısına ilişkin yayımlanan özette, "Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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